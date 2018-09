00:00 · 15.09.2018 por Sergio Amaral - Estadão Conteúdo

Desfile assinado por Rihanna mostrou diversidade nas modelos Marc Jacobs faz crítica ao streetwear que vem tomando conta de grades marcas de moda e exibe desfile conceitual ( Fotos: AFP )

Coube às duas estrelas, uma da moda e outra da música, encerrar a Semana de Moda de Nova York, a primeira parada da temporada do verão 2019, que segue por Londres, Milão e Paris até o começo de outubro. São dois pólos da moda de hoje, que expõem um dos principais dilemas da indústria na era das redes sociais, em que likes, interações e compartilhamentos têm cada vez mais valor: quanto vale o show de um estilista experiente frente ao de um influenciador poderoso?

O desfile de Marc Jacobs atrasou 1h30, mas foi espetacular. Foi uma demonstração de savoir-faire, de domínio de técnicas e materiais sofisticados, de construções complexas feitas com primor, coisas que com 30 anos de experiência, incluindo 16 deles no comando da direção criativa do feminino da Louis Vuitton, Jacobs tem de sobra.

A Savage x Fenty está no extremo oposto. A marca de lingeries da Rihanna, a cantora e ícone fashion que é um fenômeno nas redes sociais não tem lá muita experiência em design nem desenvolvimento de produto. Mas seu Instagram (@badgalriri) tem mais de 64 milhões de seguidores, um deles, a propósito, o próprio Marc Jacobs (@themarcjacobs), que tem cerca de um milhão de followers. Quem causa mais nas redes? Riri, claro.

Diferenças

E assim foi com a apresentação da sua linha de lingerie, com um elenco de mulheres de diferentes cores, etnias e tamanhos num happening performático em que faziam coreografias dançando ao som de uma trilha que ia do zen ao eletrônico nervoso.

Enquanto Rihanna fala com as massas e promete sucesso de vendas e de público, a apresentação de Marc Jacobs sugere uma celebração à moda e ao design, ao glamour (antigo e, provavelmente, datado), ao guarda-roupa feminino e todas suas maravilhosas possibilidades.

"Há gente suficiente vestindo mulheres para ir ao Starbucks", fala o estilista, comentando a onda de streetwear normalzona que é corrente e que tem entre seus representantes a Supreme e a Yeezy, do rapper Kanye West.

Eliana foi vista nos corredores da Globo. A apresentadora gravou participação em Lady Night, de Tatá Werneck

R$ 290 milhões

É o valor orçado do novo empreendimento de Cristiano Ronaldo: um hotel em uma das áreas mais nobres de Paris. Com 210 quartos, o quatro estrelas ficará instalado na margem esquerda do rio Sena. A abertura está prevista para 2021

"Hoje estou mais livre, leve e solta", disse a cantora Iza, sobre ter retirado as tranças dos cabelos

Ensino

Eduardo Sterblitch está confirmado na próxima temporada de Amor&Sexo. "É um programa que incrivelmente me ensinou a ser um cidadão melhor, a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais responsável com as coisas e mais sensível com as outras pessoas"