Cleo Pires é alvo de "haters" na internet que veem seu comportamento como artificial

Fundador de marca de moda internacional tenta apelo fashion na cultura dos "haters"

Em algum ponto na realidade paralela das redes sociais, muitas pessoas já tiveram um "hater" de estimação, aquela pessoa sem rosto que aparece só para criticar qualquer suposta nuance defeituosa da vida alheia. O democrático palanque virtual passou também a servir de descarga para o ódio enrustido.

Foi para mimetizar a sujeira verbal virtual que a Diesel, uma das grifes de jeans mais famosas do mundo, resolveu responder à onda de intolerância com uma moda odiosa.

A nova estratégia da marca italiana, reconhecida pelo teor sexual de suas campanhas, é dar voz aos detratores por meio de seus alvos famosos. Um time de celebridades reais e virtuais, achincalhadas na internet, estão na lista de famosos que agora representam a grife.

Aparecem na campanha, usando roupas que estampam os adjetivos pelos quais já foram classificados, a rapper Nicki Minaj, que teria "cara de rapaz mau", a modelo "gorda" Barbie Ferreira, a atriz "vadia" Bella Thorne, o ator "bicha" Tommy Dorfman e o rapper "impostor" Gucci Mane.

O Brasil também terá uma odiada para chamar de sua, a atriz "forçada" Cleo Pires, alvo de "haters" que veem seu comportamento como artificial e creditam sua fama à popularidade da família -ela é filha do cantor Fábio Jr. E da atriz Glória Pires.

Imunes à negatividade

Por trás da ideia de "hate couture", ou costura do ódio, expressão que faz referência à "haute couture", a alta-costura no dicionário da moda, está Renzo Rosso, 63.

Em entrevista, o empresário italiano diz que teve a ideia de dar voz ao ódio que está "fluindo ao redor das redes sociais" como um antídoto para ele. "A verdade é que, quanto mais você expõe o ódio que recebe, lançando-o com ironia e irreverência, menos poderoso ele se torna", diz Rosso.

"Penso que quanto mais tentamos ignorar ou zombar daqueles que se sentem no direito de espalhar o ódio através de vários canais, mais nos tornamos imunes à negatividade", diz Rosso.

