00:00 · 22.09.2018 por Lara Pires - Folhapress

Pabllo vittar fará espetáculo com 40 bailarinos além de apresentar um manifesto sobre empoderamento de gênero e sexualidade

A 25ª edição do Prêmio Multishow será exibida nesta terça-feira (25), a partir das 20h30, no YouTube, e das 21h30, no canal da TV paga. A atração premiará os destaques do cenário musical do país em 17 categorias e será apresentada por Tatá Werneck e Anitta (esta inclusive é a estreia da funkeira no comando da festa, que acontece na Jeunesse Arena, no Rio).

O Prêmio é conhecido por premiar artistas nacionais pelas produções feitas na música e pela relevância no cenário musical do País.

Este ano a premiação também traz mais novidades. Com novas apostas, como Pabllo Vittar e Kevinho, além de veteranos e já bastante premiados como a cantora baiana Ivete Sangalo e o cantor Luan Santana, estão confirmados para os shows.

Votação do público

Os vencedores da noite são eleitos pelo público e por um time de jurados formado por músicos, jornalistas, críticos e profissionais e entusiastas da indústria fonográfica.

A votação popular segue aberta no site do Multishow (multishow.Globo.Com) até a segunda-feira.

O público vai escolher os melhores do ano em categorias como melhor cantor, melhor cantora, melhor grupo, melhor dupla, melhor show, melhor música e música chiclete.

Comemoração

Para comemorar os 25 anos do Prêmio, completados em 2018, serão relembrados grandes momentos da celebração e destacadas as principais personalidades que passaram por ela. A produção terá cenografia especial, do carioca Abel Gomes.

Os vencedores das categorias artista revelação, canção do ano e melhor disco serão decididos em debate ao vivo, com os 11 integrantes do júri, na noite da premiação.

Está programado ainda para esta edição do Prêmio Multishow um emocionante manifesto da cantora drag queen Pabllo Vittar sobre empoderamento de gênero e sexualidade. A artista fará também um espetáculo com 40 bailarinos, com as canções "Indestrutível" e "Problema Seu".

Ao todo, cerca de 15 artistas se apresentarão na noite, com repertório que inclui lançamentos e interpretação de canções já premiadas no cenário musical brasileiro, indicadas em edições passadas. Luísa Sonza cantará "A Festa" (Ivete Sangalo); Kevinho, "Camarote" (Wesley Safadão); e Dani Russo ficará com "Show das Poderosas" (Anitta), entre as atrações.

