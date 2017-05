00:00 · 03.02.2017

Cantora postou ensaio de fotos para anunciar a gravidez

Beyoncé fez um post em seu instagram com uma foto grávida e revelou: "fomos abençoados em dobro". Ela e o marido, o rapper jay-z, já são pais da menina blue ivy, de 5 anos. Já nesta quinta-feira (2), foram divulgadas diversas fotos dela grávida em seu site oficial.

Rihanna ficou feliz com a notícia e decidiu parabenizar a amiga pela novidade. Também pelo instagram, a cantora escreveu: "tão feliz com a novidade! parabéns a você, beyoncé, e ao meu grande irmão jay-z". Desde quarta-feira, beyoncé é um dos assuntos mais comentados na internet.

Os fãs da cantora ficaram muito surpresos com a revelação. "como ela estava escondendo esse barrigão o tempo todo?", perguntou um deles em comentário.

A foto postada no instagram por beyoncé, na qual anunciou a gravidez, se tornou a mais curtida de todos os tempos da mídia social. Em menos de 24 horas, a imagem passou das 7 milhões de curtidas. O recorde foi confirmado pela "forbes" e "billboard".

Angelina Jolie planeja adotar o sétimo filho mesmo após o divórcio com Brad Pitt, diz a revista "In Touch"

2 milhões de dólares. Esse é o valor que Johnny Depp gastava por mês, nos últimos 20 anos. O astro de "Piratas do Caribe" torrava o dinheiro para manter iate, castelo, ilhas nas Bahamas, fazenda de cavalos e 40 funcionários. Com os gastos desmedidos, o ator enfrenta crise financeira

"Era uma mulher muito gata, sexy e interessante", Cléo Pires ao relembrar cantada que recebeu de outra mulher

Novela

Caetano Veloso é o escolhido para cantar a abertura de "A Força do Querer", próximo novela das 21h, escrita por Gloria Perez, com previsão de estreia no mês de abril. A música "O quereres" (de 1984, do disco "Velô") foi gravada no Estúdio Ilha dos Sapos, em Salvador