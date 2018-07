00:00 · 18.07.2018

Marcelo Adnet e Mateus Solano são os convidados deste domingo

Na volta do "Tamanho Família", no domingo (22), a diversão é garantida com os atores Mateus Solano e Marcelo Adnet

Bom humor, camaradagem e emoção têm endereço certo no domingo (22), quando 'Tamanho Família' volta ao ar, depois de um intervalo para a exibição da Copa do Mundo.

No palco, os amigos de adolescência Mateus Solano e Marcelo Adnet vão passear e arrancar risadas numa montanha russa virtual e fazer compras. Adnet convidou a mãe, Regina, a irmã, Luíza, e a mulher, Patrícia. Já Solano chamou a esposa, Paula, a mãe, Miriam, e o padrasto, Jorge.

Casado há dez anos e pai de dois filhos, Solano conta que, quando conheceu a esposa, estavam os dois de roupas íntimas. "O Silvio Guindane ia fazer uma participação num filme, teve um problema e não pôde ir, e eu fui no lugar dele. Era para ser amante do personagem da Paula. Fomos primeiro pra cama e depois nos conhecemos de verdade", brinca o ator. Ele também revelou que, nos bastidores da filmagem, a ouviu dar o telefone para outra pessoa - e anotou escondido.

Diversão

Entre uma brincadeira e outra, Adnet lembra que começou a fazer imitações aos sete anos, durante as eleições de 1989, e não parou mais. No palco, ele conta o episódio da mãe com os bombeiros e seu "quase" resgate.

"Fui fazer uma 'trilhazinha' entre o Alto da Boa Vista e a Rocinha, no Rio. Chegamos lá em cima e, na hora de descer, a gente se perdeu e começou a escurecer. Tivemos que voltar e dormir lá em cima. De manhã, clareou, descemos e, já no asfalto, demos de cara com um monte de bombeiros e paramos o grupo para avisar que o resgate era com a gente e não precisava mais", ri.

Filho de músico, o ator vai trocar as risadas pela emoção quando ouvir a composição que o pai fez para ele. "Vim te entregar a sua música", avisou Chico Adnet na hora da surpresa.

Anitta foi confirmada como a nova técnica do programa "La Voz... México", versão mexicana do The Voice

639 mil

É o número de dislikes que o clipe "Me Solta" de Nego do Borel alcançou no YouTube. Ele se torna, portanto, o vídeo que mais desagradou no Brasil. A maior reclamação é pelo fato de o cantor, que é heterossexual, ter se vestido de mulher e dado um beijo gay

"Está sendo muito gostoso, estava com saudade", Carol Castro sobre volta às novelas após ser mãe

Filme

Rugrats: Os Anjinhos ganhará filme que unirá live-action com computação gráfica.

O novo longa terá David Gooman como roteirista e tem lançamento marcado para 13 de novembro de 2020. A série original foi exibida até 2006 e teve ao todo 179 episódios

*Com informações da TV Globo