00:00 · 21.09.2018 por Pedro Diniz - Folhapress

Alberta Ferretti criou um ideal de sensualidade urbana , enquanto Max Mara dá verniz masculino à roupa feminina ( Fotos: AFP )

Uma das grandes tendências da moda nos últimos três anos é a interseção dos armários masculino e feminino, a moda dita sem gênero. Mas Milão, a capital do sexy de butique, começou sua temporada de verão 2019, na terça-feira (19), dizendo ao mundo que a moda para elas ainda é terreno mais prolífico do que as formas simples dessa corrente "genderless".

Uma ode à feminilidade do passado com viés urbano encheu a passarela da grife Alberta Ferretti. Parcas gigantes e jaquetas jeans de cores doces, do azul bebê ao rosa claro que já domina as apostas da estação, se misturaram a vestidos de renda, camisas rendadas e babados.

A estética da lingerie, uma aposta que já dura um ano nas passarelas, permanece em blusas finas acetinadas como contraponto aos itens mais pesados, a exemplo das calças cargo amarradas com laço na cintura.

Quase como um militar romântico, peças cáqui permearam o desfile, a marca criou um ideal de sensualidade urbana, repleta de transparências e roupas versáteis para o dia a dia.

Por mais doces que possam parecer as propostas desse início de temporada milanesa, há uma tentativa de desestabilizar a imagem inocente do romantismo fashion.

Etiqueta querida entre mulheres de meia idade, a Max Mara oferece um conceito de amazona moderna, com variações de trench coats e peças preenchidas por poás que transmitem uma imagem mais contemporânea do glamour aristocrático.

Segundo a marca, é uma resposta à visão "machocêntrica" que muitas mulheres tiveram de assumir para se posicionarem como seres pensantes.

Assim, a Max Mara dá verniz masculino à roupa feminina, e não cai na mesmice do oposto, que é a feminilização da roupa dos homens.

Maurício Destri usou as redes sociais para negar suposto romance com o também ator Gil Coelho

5 anos

Este é o tempo que Avril Lavigne não lançava uma nova música. Nesta quarta-feira (20), a cantora divulgou "Head Above Water", primeiro single do novo álbum que é esperado para os próximos meses. Avril passou por um período de superação da doença de Lyme

"Provavelmente não, eu não sei", disse Cher quando questionada sobre a possibilidade de fazer um dueto com Madonna

Série

A temporada final de Game of Thrones chega às telinhas em 2019, mas há um tempo o elenco já encerrou as filmagens. Para eternizar na pele o papel que lhe deu sua carreira, Emilia Clarke, intérprete de Daenerys Targaryen, tatuou no pulso três dragões