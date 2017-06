00:00 · 08.06.2017 por Diego Bargas -Folhapress

Mariana Santos estreia em "Pega Pega" ( Foto: Globo /Estevam Avellar )

O rosto de Mariana Santos é bem conhecido na TV. A atriz esteve por mais de dez anos no "Zorra" (versão antiga e atual) e faz parte da bancada do "Amor & Sexo" desde a primeira temporada. Ainda assim, "Pega Pega" é sua novela de estreia.

"É uma grande sorte estar em uma novela como essa. A gente trabalha para ter essas oportunidades", diz, mas garante que nunca foi atrás: "Sempre sonhei em exercitar a minha profissão. Comecei no teatro, vim pra TV, fui para o 'Zorra', que foi uma escola, depois o 'Amor e Sexo'. Eu queria algo novo, mas não fui atrás. Sigo o fluxo natural das coisas".

A atriz ficou conhecida no "Zorra Total" com o bordão "mulher solteira não pode dar bobeira". "Fiz de tudo no Zorra, mas geralmente no humor a gente fica tachado, e era teatro de revista, com humor caricato, e eu tinha uma coisa meio vedete. Acho incrível fazer algo agora que não tem nada a ver com isso. A gente fica esperando que alguém nos veja".

O diretor Luiz Henrique Rios a escolheu a dedo para interpretar Maria Pia, uma mulher que vive um amor platônico por Eric (Mateus Solano). "Ela é uma mulher que pode existir. Ama esse homem, vive a vida dele e tem a certeza de que ele vai casar com ela". A personagem terá grande importância na trama: É a única que sabe quem são os autores do roubo que move a história.

Bridget Jones

Mariana revelou à reportagem que se inspirou em Bridget Jones, personagem britânica cheia de desilusões amorosas e profissionais, que fez sucesso primeiro nos livros e depois nos cinemas.

"Ela é cômica, mas é dentro da história. Não é nada caricata. Tem drama também, ela sofre", disse.

Em cena, a atriz usa enchimento para tirar as formas do corpo. "Ela come muito porque tem baixíssima autoestima. Mas isso não é uma piada, é uma mulher totalmente possível".

Nasceu,

no Rio de Janeiro, a primeira filha do casal Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

4

Milhões de reais. Foi o equivalente ao valor gasto por George Clooney e Amal no parto dos filhos gêmeos do casal. O astro de Hollywood preferiu reservar um andar inteiro do hospital para o momento e ainda contratou duas babás e um massagista que ficaram à disposição

"Não foi tão simples para mim. Fiquei até frustrada",

Thais Fersoza, sobre amamentação

Hater

Valesca Popozuda disse ao site Purepeople que não se incomoda com os "haters" (pessoas que publicam comentários negativos na internet). "Eu não bloqueio, eu não apago. Se a pessoa está ali, ela tem tempo, não faz nada da vida. Então fica vendo meu sucesso, dia a dia"