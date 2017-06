00:00 · 07.06.2017 por Leandro Vieira - Folhapress

Anitta conquista números expressivos ( Foto: Bruna Castanheira )

Além do requebrado, Anitta sempre teve a determinação como seu ponto forte. Decidida a investir em carreira internacional, a cantora trabalhou num planejamento minucioso, investiu pesado em profissionais de primeira e lançou, na quarta (31), sua primeira canção de olho no mercado estrangeiro: "Paradinha".

A faixa, em que ela canta em espanhol, teve sucesso simultâneo. Em cinco dias já havia ultrapassado os 18 milhões de visualizações no YouTube. "Fiz uma série de pesquisas e sabia que as letras em espanhol iriam ganhar destaque. 'Despacito' está aí para provar", diz ela.

Anitta conta também que estudou os sotaques dos diferentes países hispânicos para que "Paradinha" não ficasse ligada a apenas um lugar. Outro cuidado foi com relação à dança e à forma como ela seria mostrada no clipe.

"Os movimentos que faço com o quadril são minha marca aqui no Brasil. Mas, em outro país, eles não sabem. Trabalhamos para que o público internacional pudesse ver bem a dança".

A cantora também se cercou de pessoas experientes e que já trabalharam ao lado de celebridades internacionais da música. Uma delas é a estilista Patti Wilson, americana que vestiu diversos cantores famosos. "Fiquei encantada com a humildade da Patti. Ela me ligou, perguntando o que eu gostaria de vestir. Disse que usaria qualquer coisa. A única recomendação que fiz foi que ela fizesse peças que deixassem o meu corpo livre para dançar", lembra Anitta.

Feliz com os primeiros passos, a artista mostra ter os pés no chão. "É uma tentativa. Se a carreira internacional não der certo, vou encarar com tranquilidade", completa.

Ao mesmo tempo em que anitta reconhece que está no início de seu sonho, ela colhe os frutos da estratégia bem calculada que vem seguindo. A cantora apareceu no "The Tonight Show", apresentado por Jimmy Fallon, um dos programas de destaque da TV dos EUA, dividindo o palco com Iggy Azalea. As duas gravaram "Switch", em inglês.

Clipe

"Paradinha" foi gravado em Nova York e levou apenas 12 horas para ser feito. A cidade americana foi escolhida porque é lá que fica a equipe do diretor de arte Giovanni Bianco, responsável pela estética do vídeo.

No clipe, Anitta aparece em estações do metrô, lavanderias e supermercados nova-iorquinos. "A ideia foi que ela pudesse dançar em lugares icônicos da cidade, onde ninguém poderia pensar que houvesse esse tipo de manifestação", conta o diretor Bruno Ilogti, que também comandou o clipe de "Bang!".

Internacional

Os produtores Arnaldo Saccomani e Marco Camargo acreditam que Anitta pode conquistar o tão sonhado sucesso internacional. "Ela vai ser um estouro e tem, inclusive, total condição de fazer mais barulho do que cantoras como Rihanna", diz Saccomani.

Marco Camargo é mais cauteloso com relação ao futuro dela no mercado externo. "Vai depender muito de quem for gerir essa carreira".

