Zunzunzum: Encontro feminino

Karol Conka e Maria Ribeiro batem um papo sobre questões diversas e se divertem em fotos para revista ( Fotos: Christian Gaul/TPM )

Karol Conka e Maria Ribeiro falam à revista TPM sobre fama, racismo e filhos. A dupla comenta entre si os assuntos

Uma nasceu na periferia de Curitiba e, para o desespero da mãe, sonhava com o sucesso e com o dia em que se curvaria diante dos aplausos. A outra nasceu na alta-roda carioca e, desviando do caminho mais simples, se tornou uma intelectual, que posa pelada e brada tanto seu feminismo, como seu consumismo na TV. Uma escutava que pobre não fica famoso. A outra escutava que quem é culto não pode ser vaidoso.

Dois extremos que dizem muito sobre ser mulher hoje. Dizem muito sobre não se encaixar nas expectativas alheias.

Karol Conka, 30 anos, e Maria Ribeiro, 41, são o melhor exemplo de que o "girl crush" fala diversas línguas e que empatia pode nos levar além de preconceitos e também fronteiras imaginárias.

Uma é cantora, está em turnê pelo mundo e em março estreia como apresentadora do programa Superbonita (GNT), substituindo Ivete Sangalo. A outra é escritora, diretora e atriz e está prestes a entrar em cartaz como protagonista do longa "Como nossos pais", de Lais Bodanzky.

A convite da revista Tpm, essa dupla, tão improvável quanto apaixonante, se juntou para falar de fama, racismo, monogamia, bissexualidade, filhos e antidepressivo.

Reflexões

Karol fala sobre a fama conquistada com a música.

"Venho me preparando pra fama há anos. Botei aparelho nos dentes aos 16 anos porque sabia que um dia ia ficar famosa e queria estar com sorriso lindo na televisão. Tipo: louca", comenta a cantora.

Sobre sua criação e conflitos internos entre a erudição e a futilidade, Maria disse que a revolução aconteceu aos 30.

"Sempre fui a inteligente da turma, não me achava bonita e ouvia meu pai falar: 'Você é inteligente como um homem' - olha que horror. Casei com o Paulo Betti, um cara 20 anos mais velho, superpolitizado e culto. Foi só quando fiz 30 anos que, quando fui fazer análise, assumi a vaidade, que eu gostava de roupa, queria ser gata, posar pelada. Eu queria as duas coisas".

Karol reflete ainda se a fama afastou o racismo. "Quando um negro fica famoso, com dinheiro, ele não é negro, é sortudo. É assim que a gente aprende. Fui conhecer o mar com 11 anos com uma amiga que era classe média. Ela era filha única, o pai tinha morrido, e foi pra fazer companhia pra ela que acabei indo pra praia. Um dia, fiquei cansada e deitei na rede, aí ela falou: 'Vem brincar agora! Você tá aqui pra me servir'. Lembro direitinho, ela falou: 'É igual na época dos escravos'. Digamos que isso não acontece mais", relembra.

Maria também reflete sobre relacionamentos. "Acho que, se a pessoa saiu com alguém, mas não me expôs e usou camisinha, não é traição, tá tudo certo", elabora.

