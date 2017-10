00:00 · 12.10.2017

Fiorella Matheis comemora a fase nova de sua personagem

Fiorella Matheis comenta sobre sua personagem, Velna, no humorístico "Vai Que Cola", do canal Multishow

Bonita, sedutora, esperta, e agora garota propaganda de uma loja de produtos sexuais e de uma rede de motéis. É assim que Velna, personagem de Fiorella Matheis no "Vai Que Cola" (Multishow), estreou na quinta temporada do humorístico.

"Por causa do novo trabalho, a Velna estará vestida com fantasias sexys em vários episódios. Ela continua sem namorado. Ninguém quer essa mulher", diz em entrevista ao "F5".

"Tem algum jogo com o Ericsson (personagem de Rafael Infante), mas ele novamente a deixa de escanteio e não assume um relacionamento". Mattheis comemora a evolução do programa e a consolidação de sua personagem dentro do humorístico. Diz também que cresceu como atriz.

"Tivemos a formação da família de cada personagem, as coisas ficando cada vez mais claras, a função de cada um dentro da casa. Melhoramos em todos os sentidos a cada ano". Sobre Velna, ela afirma: "Já me sinto confortável com ela há algumas temporadas. A gente vai crescendo e criando mais. A história de ela virar garota propaganda dos motéis e ter essa função fora da pensão, por exemplo, foi uma ideia minha".

Segundo Mattheis, o elenco tem fácil acesso aos roteiristas. "Acaba que vira um trabalho autoral também. E isso vem com o domínio do seu personagem", diz.

Participações

Na estreia de "Vai Que Cola", o ator Paulo Gustavo, que deixa a série nesta temporada, faz uma participação especial. Logo no primeiro episódio, é aniversário de Valdomiro, seu personagem, e todos da pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) estão organizando uma festa surpresa. Sua avó Adelaide (Berta Loran) também participa.

Entre as novidades da quinta temporada do humorístico, estão a entrada do youtuber baiano Isaac do VINE, de oito anos, como o personagem Valdinho.

