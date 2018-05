00:00 · 02.05.2018 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Com faixas dançantes, Iza mistura ritmos em disco de estreia. Já chamada de a Rihanna brasileira, a cantora Iza lança o seu disco de estreia e mostra a que veio

Com o álbum "Dona de Mim", Iza registra o sucesso "Pesadão", gravado com Marcelo Falcão e já sucesso nas rádios, e firma parcerias com nomes como Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Rincon Sapiência e muitos outros artistas.

"Eu tenho que comer muito arroz com feijão para chegar perto da Rihanna ou da Beyoncé, mas sempre fico lisonjeada com a referência", brinca a cantora.

Antes de pensar o conceito do disco, Iza já havia assinado contrato com uma gravadora e preparado uma lista de músicas que desejava gravar. Também compositora das faixas "Saudade Daquilo" e "Linha de Frente", em parceria com Pablo Bispo, Sergio Santos e Ruxell, além de "Pesadão", que também tem Falcão na criação, a artista finalizou o álbum há pouco tempo.

"Primeiro vieram as músicas e, num segundo momento, pensamos na finalização e em quem poderia participar. Eu queria colocar tudo o que gosto de cantar. Tem blues, rap, reggaeton, afrobeat. Queria mostrar a minha pluralidade como artista".

A cantora, que até agora só havia lançado as músicas "Quem Sabe Sou Eu" e "Pesadão", chamou ainda mais a atenção quando gravou uma versão de "I Put a Spell on You", clássico de Nina Simone (1933-2003), o que aumentou a pressão para que a artista soltasse a sua voz em novas canções.

"Esse foi um projeto específico que eu fiz para a novela 'Pega Pega', da Globo. Eu adoro jazz e soul e talvez um dia eu faça um projeto em que caibam músicas assim. Mas a minha influência é mesmo o pop. Desde adolescente eu já ouvia Britney Spears, Christina Aguilera e fui acompanhando até Beyoncé e Rihanna. Sou apreciadora e conhecedora de música pop", diz.

O repertório de Iza ainda se formou com a ajuda da discografia do pai, que ouvia Dona Summer, Tina Turner e Michael Jackson.

Lea Michele anunciou o noivado com o empresário Zandy Reichpor meio das redes sociais.

48º lugar

Esta é a colocação alcançada pela música “Romance com Safadeza”, de Wesley Safadão e Anitta, nas paradas mundiais do Spotify. Só no Brasil, foram mais de 6 milhões de streams na plataforma, tendo alcançado, até então, o 6º lugar na parada do Spotify Brasil

“Eu não imito, eu me inspiro” , afirmou a cantora Wanessa sobre a comparação com outras artistas brasileiras

Cinema

A atriz Michelle Pfeiffer pode integrar o elenco do filme “Malévola 2”. Segundo publicação da Variety, ela estaria em negociação para entrar na sequência da história estrelada por Angelina Jolie. As informações são de que ela fará o papel de uma rainha