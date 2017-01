Zunzunzum: Em busca de superação

00:00 · 21.01.2017

Juliana Sana e Fernanda Lima praticam Ashtanga para a série "Mulheres Espetaculares"

Fernanda Lima sem glamour na estreia da nova temporada de 'Mulheres Espetaculares'

Elas são lindas e famosas, mas vão deixar a vaidade e o luxo de lado para encarar o desafio de superar limites físicos e mentais. Depois de três anos convivendo com atletas profissionais, a repórter Juliana Sana vai tirar celebridades da zona de conforto na nova temporada da série 'Mulheres Espetaculares', que começa neste domingo (22), no Esporte Espetacular.

No episódio de estreia, a apresentadora Fernanda Lima vai à Índia praticar Ashtanga, o estilo mais radical da yoga. Quem está acostumado a ver Fernanda toda produzida à frente do programa 'Amor e Sexo' irá se surpreender com a sua forma atleta. Pouca ou nenhuma maquiagem, roupas esportivas, disciplina militar.

Durante 10 dias, Fernanda frequentou as aulas do Pattabhi Jois Intitute, em Mysore, na Índia. O local é uma referência na Asthanga e já atraiu gente como Madonna, Sting e Gwyneth Paltrow, entre outras celebridades.

Ashtanga é ralação pura, quase um desafio contorcionista. A apresentadora faz bonito e mostra que leva a sério a yoga. Praticante da modalidade há 12 anos, Fernanda Lima "sofre" nas mãos da professora Saraswhati Jois, uma das mais respeitadas do mundo, que jamais tinha ouvido falar da apresentadora gaúcha. E Fernanda leva tudo na boa.

Desde acordar ainda de madrugada e fazer duas horas de aula em jejum, até levar uma leve bronca da mestre ao executar um dos exercícios. "Aqui tem uma mística, tem alguma sensação que deixa tudo diferente", conta Fernanda Lima.

O programa vai ao ar logo após o 'Auto Esporte'.

Camila Cabello lançou prévia da música "Love Incredible", em parceria com o DJ Cashmere Cat

5

Milhões de dólares. Foi o que Jonathan Todd Schwartz, ex-empresário de Alanis Morissette, admitiu ter roubado da cantora, entre maio de 2010 e janeiro de 2014. O desvio foi descoberto quando o novo empresário da artista encontrou 116 transferências para Schwartz

"Nada mais sexy do que uma mulher feliz e bem resolvida", diz a modelo e atriz Núbia Óliiver, 43

Série

A série "3%", primeira original da Netflix brasileira, foi uma das mais assistidas no Brasil e na América Latina. É o que diz uma carta para acionistas da empresa, que elogiou a produção nacional. "Black Mirror", "Gilmore Girls" e "Trollhunters" foram citadas como sucessos mundiais