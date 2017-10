00:00 · 14.10.2017

Marcelo D2 se dedica ao décimo álbum da carreira

Passei este último ano inteiro em busca de uma mudança de vida, conta Marcelo D2, às vésperas de completar 50 anos (no próximo dia 5). "Queria aproveitar para realizar projetos que ficaram na gaveta. Durante estes meus 22 anos de carreira, fiz muita coisa, tá na hora de dar uma desacelerada".

O rapper embala seu novo show, "Sambadrive", para levar à Europa na próxima semana. A estreia é dia 18, em Genebra, passando por Luxemburgo, Berlim, Amsterdã, Paris, Londres, Coimbra, Colônia.

Com Mauro Berman (baixo), Lourenço Monteiro (bateria) e o argentino Pablo Lapidusas (piano acústico e elétrico e escaleta), D2 reproduz repertório solo e do Planet Hemp em formato orgânico, com interpolação de clássicos dos trios de samba-jazz.

"Meu primeiro disco solo ('Eu iro é onda', de 1998) tinha muito mais samba-jazz do que samba, samba mesmo. (A música) 'Samba de primeira' tem um sample do Sérgio Mendes tocando 'Tin dom dom', do Jorge Ben.

Musicalidade

"Os discos do samba-jazz eram bem gravados, tinham um suingue diferente", conta o rapper, que apresentará músicas como "A maldição do samba" ("com mais intenção de Zimbo Trio"), "Qual é?", "1967" e "Mantenha o respeito" (do Planet, "em versão mais cinematográfica, meio italiana, meio trilha de filme de Scorsese").

O "Sambadrive" existe desde 2005: era um projeto paralelo dos músicos da banda de D2. Um ano atrás, numa passagem por Bilbao, na Espanha, ele se deu conta de que era o terceiro ano que ia à Europa com o mesmo show. Do carro mesmo, saiu ligando para o trio, para propor uma pequena turnê europeia, por casas de jazz. Na volta ao Rio, organizou ensaios em sua casa, na Gávea, e, de repente, estreava D2 & Sambadrive no mês passado, no Blue Note carioca.

"Sambadrive" é o recreio para Marcelo D2 na correria que está sendo a produção de seu próximo álbum, o 10º de sua carreira. Mais do que um "álbum visual", "Amar é para os fortes" será um filme, com roteiro, direção e trilha sonora do rapper, que planeja filmar em janeiro e lançar o longa em março.

"É quase autobiográfico, a história de um moleque que nasce num lugar muito violento no Rio de Janeiro, mas é sensível e quer ter um destino diferente. E ele vai atrás disso com a arte", conta. "É cinema. Eu não dei tiro que nem ele dá no filme. E ele não chega a ser um artista conhecido como eu sou. Mas, ali, o que eu não vivi, eu vi acontecer".

Planet Hemp

Ele não considera o Planet Hemp um caso encerrado. A banda se apresenta em Fortaleza no dia 18 de novembro. "A gente resolveu fazer do Planet um lugar divertido, que nos 10 anos de carreira não foi. A gente até se divertia, mas foi tenso também. A banda me dá a sensação de que eu estou agindo com cidadania, falando de política. Essa energia, eu não tenho em outro lugar", defende.

*Com informações de Silvio Essinger, da Agência O Globo.

Nick Jonas

Afirmou, em entrevista à MTV, que pretende lançar músicas natalinas ainda esse ano.

Oito Indicações.

É o número que o cantor Bruno Mars alcançou na premiação American Music Awards 2017. Entre as categorias, divulgadas na última quinta (12), o astro concorre em Artista do ano, Vídeo do ano ("That's What I Like") e Álbum Favorito de Pop/Rock ("24K Magic").

"Pensei em parar de cantar quando o Theo nasceu",

Sandy em entrevista à revista Quem Acontece.

Álbum

A cantora Pink lançou, na última sexta-feira (13), seu sétimo álbum, intitulado "Beautiful Trauma". A artista recentemente foi convidada para dividir o palco com a banda Guns N' Roses durante show no Madison Square Garden, em Nova York, e surpreendeu o público.