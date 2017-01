Zunzunzum: 'É um programa feminista'

00:00 · 25.01.2017

Fernanda Lima capricha no figurino para a atração ( Foto: Ellen Soares )

No comando de 'Amor & Sexo', Fernanda Lima fala sobre as novidades na atração

Alegria & Respeito. Música & Performance. Igualdade & Democracia. Transgressão & Bom Humor. É tempo de celebrar, pois, em 2017, tem mais 'Amor & Sexo'. Fernanda Lima volta às noites de quinta-feira, amanhã (26), para a décima temporada do programa, brindando o público com mais temas deliciosos, abordagens de vanguarda e figurinos ainda mais incríveis.

Entre os jurados, a novidade é a chegada do humorista Eduardo Sterblitch, que passa a dividir a bancada com Mariana Santos, Otaviano Costa, José Loretto, Regina Navarro Lins e Dudu Bertholini. Além de jurado, Dudu também assina o figurino da atração, junto com a figurinista Flávia Costa.

Como você se sentiu quando foi confirmada a volta do programa?

Fiquei feliz de saber que o programa voltaria, mas também apreensiva porque sabia que teria muito trabalho pela frente. Fica aquela apreensão de fazer uma temporada melhor, evoluir a cada ano. Mas a sensação de ver o sorriso de satisfação das pessoas, cada vez que me perguntam se o programa vai ter volta, quando eu digo que sim, compensa qualquer dificuldade.

Como é a sua rotina de preparação e execução da atração, como se prepara?

Começamos a elaborar o programa assim que terminou o 'Superstar', em junho. A gente já estava pensando na temática, no que a gente queria falar, como a gente queria falar e como abordaríamos os assuntos. Durante três meses nos dedicamos à elaboração de ideias e roteiro. Nos meses finais, antes da gravação, eu começo as aulas de canto, de balé, de reforço para a coluna e todas as preparações corporais possíveis, que é quase uma preparação de atleta, para começar a ensaiar as coreografias, colocar voz nas músicas etc. Vêm, então, os ensaios, a gravação e depois também participo da aprovação da edição até o programa ir ao ar. Ou seja, eu cuido da criança até o final (risos). Sou apegada e apaixonada por esse programa.

Como foi a escolha do Eduardo Sterblitch para completar a bancada?

O Edu foi uma grata surpresa. Sempre achei ele bastante engraçado e criativo. A gente não sabia exatamente como encaixaria um cara que vem de uma outra linguagem de TV num programa como o 'Amor & Sexo', mas estamos descobrindo juntos. Inclusive é o objetivo dele nessa temporada: se enquadrar num programa comandado por uma mulher, que vai ficar de olho nele, controlar tudo o que ele diz, porque realmente é um programa feminino, feminista, apresentado por uma mulher que defende causas feministas e de igualdade, e que não vai aceitar nenhuma brincadeirinha machista ou grosseira. Então, vamos ter que aprender a fazer juntos esse programa. Mas ele é muito bem-vindo.

Em tempos de tanta polarização, está mais difícil falar de amor e sexo?

Acho que o debate sobre amor e sexualidade sempre vai existir e será sempre muito rico. Felizmente o Brasil está aberto a esse diálogo diante de tantas culturas que matam seus homossexuais, extirpam clitóris das mulheres e promovem casamentos de adultos com crianças, por exemplo. Porém, mesmo aqui, estamos enfrentando um triste movimento de ideias retrógradas.

Mel Gibson é pai pela nona vez. Nasceu o menino Lars Gerard, seu 1º filho com a namorada Rosalind Ross

1,3

Milhão de reais. Esse é o valor equivalente em reais da Ferrari modelo 458 Italia F1 Edition que o cantor Justin Bieber conseguiu vender em um leilão, realizado no Arizona (EUA). O intérprete de "Love Yourself" prometeu doar a quantia para instituições de caridade

"Adoro minhas rugas. Amo como sou", diz Laura Cardoso, de 89 anos, que voltou a gravar a novela "Sol Nascente"

Teatro

Ângela Viera, de 64 anos, vive na peça "Até o Final da Noite", em cartaz no Rio, uma mulher traumatizada com a decisão do filho de sair de casa. "A mulher tem o direito de querer ou não querer qualquer coisa na vida. Ter ou não ter um filho, por exemplo. É disso que a peça trata", diz