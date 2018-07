00:00 · 13.07.2018 por Ana Cora Lima - Folhapress

Pally Siqueira ao lado de Camila Morgado em Malhação ( Foto: Divulgação Globo )

Depois de focar nos dramas de outros personagens, a novela teen vai agora girar em torno de Amanda, portadora da ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

"Amanda vai passar por um momento que os sintomas da doença serão bem visíveis. Ela já revelou ser portadora da Ela e agora vai atravessar uma fase bem difícil por conta das limitações físicas. Mas o amor do Kavaco será fundamental, e isso vai se tornar maior, o foco da trama. É a história de amor desses adolescentes, um amor genuíno que supera e vence os obstáculos. É uma relação linda e que vai mexer com todos", diz a atriz.

Pally também contou que se cercou de todas as informações sobre a enfermidade. O objetivo foi poder passar veracidade na interpretação como portadora da doença neurodegenerativa de causa desconhecida e que acomete os neurônios motores, responsáveis pelos movimentos voluntários das pessoas

"Eu li muito, pesquisei e vi vários vídeos. Em um deles, eu descobri a ex-modelo Paula Falluh, que foi a minha principal fonte de pesquisa, de inspiração. Também recebo muitas mensagens e isso tem me ajudado bastante na composição", revelou a atariz.

Nascida em Arcoverde, sertão de Pernambuco, Pally assume que não se policiar com o sotaque -a personagem é pernambucana- tem sido libertador. "Em 'Totalmente Demais" eu fiz uma funkeira de Curicica, tive que aprender o carioca. Agora é maravilhoso não ter que se preocupar com isso", desabafa.

Televisão

"Malhação - Vidas Brasileiras" é o segundo trabalho na televisão de Pally e ela acredita no sucesso de projeto e até vislumbra novas oportunidades. "Todo mundo sabe que Malhação é a porta para fazer outras novelas na casa. Eu creio e a minha meta é a faixa das 23h, onde tudo é mais intenso. As pessoas sempre dizem que eu sou muito intensa e tenho um perfil para essa faixa de horário porque sou bem aterrada, fincada na terra, no chão. Mas trabalho é trabalho, o que vier vai ser bom. Amo teatro, televisão e cinema"

Relacionamentos

Pally é produtora do documentário "Samba de Coco", em parceria com Fábio Assunção, com que namorou durante um ano.

Eles terminaram o relacionamento em dezembro de 2017, seis meses após uma polêmica envolvendo o ator na cidade natal da atriz.

Apesar de manter uma relação amigável com o ex, pelo menos nas redes sociais, Amanda Pally evita falar de Fábio Assunção.

Diz que está editando o documentário, um curta, para transformar em um longa metragem, mas ainda sem previsão de lançamento.

Já sobre um novo amor, ela desconversa. "O meu coração está ocupadíssimo com o trabalho. Estou namorando essas pessoas, esses textos e essa equipe".

Sasha Meneghel participa como bailarina em um vídeoclipe da banda espanhola Dvicio

29,5 milhões de seguidores no Instagram

É o número atual do perfil pessoal de Bruna Marquezine, que após o início da Copa do Mundo se tornou, novamente, a brasileira com mais seguidores. A segunda colocação é Anitta com 29,4 milhões e a terceira de Mariana Ruy Barbosa 25,6 mi

"Não me sinto menino nem menina", diz Glória Groove em entrevista sobre seu alterego e nome artístico

Vilão

Joaquin Phoenix finalizou seu contrato para dar vida a essa versão do arqui-inimigo do Batman, o Coringa. A Warner Bros. Pictures deu sinal verde para o filme que contará a história de origem do vilão. As filmagens estão programadas para iniciar no mês de setembro