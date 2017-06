00:00 · 10.06.2017 por Débora Miranda - Folhapress

Gal Costa é a atração principal de nova série de TV que reúne entrevistas, imagens de arquivo e música

Eu era monossilábica. Hoje em dia eu falo... O que vem à cabeça. Assim gal costa se abre para as câmeras de "O nome dela é Gal", série documental que estreia na HBO neste domingo (11), às 22h.

Dividida em quatro episódios, exibidos sempre aos domingos, a atração reúne entrevistas - antigas e atuais - de Gal, amigos e artistas. Conta com imagens de arquivo, clipes e, claro, música. O primeiro episódio tem dona Mariá, sua mãe, dizendo que adorava música clássica e sonhava ter um filho pianista. "Gal já nasceu cantando".

O destino, de fato, conspirou para que a pequena Maria da Graça se transformasse em uma das maiores cantoras do Brasil - a maior, segundo João Gilberto. É a própria Gal quem revela sua premonição, aos 12 anos, de que seria cantora. Intuiu e nunca contou nada a ninguém. Não queria mudar a sorte dos acontecimentos.

Entrevistas

Por meio de depoimentos das irmãs Dedé e Sandra Gadelha, a infância da artista é recontada. As três eram vizinhas no bairro da Graça, em Salvador (BA), e conheceram juntas Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Dedé se casou com Caetano, Sandra viveu com Gil, e Gal criou com os dois a amizade e a parceria de sua vida. Sem esquecer de Maria Bethânia, responsável por um dos depoimentos mais inspirados do primeiro episódio, além de Tom Zé.

É a própria Gal quem revela que a admiração por João Gilberto inspirou seu estilo de cantar. "Sou uma cantora moderna por causa dele".

O capítulo termina embalado pela canção "Divino Maravilhoso", que dará o tom ao segundo episódio, em que surge o tropicalismo.

A série, dirigida por Dandara Ferreira (filha do ex-ministro da Cultura Juca Ferreira), ainda retrata a atuação de Gal no movimento de contracultura dos anos 1970, a estética pop e o sucesso junto ao grande público, além do momento atual da artista, que celebrou 50 anos de carreira.

