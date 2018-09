00:00 · 13.09.2018

Taís ( Renata Gaspar ) e Pedro ( George Sauma ) protagonizam a série ( Foto: Paulo Belote / Globo )

Um casal, os dramas e a comédia da vida com um bebê. Com 2ª temporada garantida, 'Pais de Primeira' estreia em novembro na Globo

Próximo programa a ocupar as tardes de domingo da Globo, "Pais de Primeira", série de seis episódios, estreia em novembro já com a segunda temporada confirmada. O roteiro, assinado por Antonio Prata, conta com colaboração de Chico Mattoso, Thiago Dottori, Bruna Paixão e Tati Bernardi, e tem direção artística de Luiz Henrique Rios.

Segundo Prata, a proposta é abordar, na primeira temporada, como o mundo dos pais vira de ponta cabeça com a chegada de um filho. Na trama, Taís (Renata Gaspar) e Pedro (George Sauma) são um casal moderno que se veem grávidos e ansiosos para descobrir o mundo da maternidade e da paternidade.

Mas, em meio a tantas dúvidas, o casal tem que lidar com os palpites da cunhada Patrícia (Monique Alfradique), uma "mãe perfeita" e a disputa dos avós maternos, Sílvia (Heloisa Perrisé) e Luis Fernando (Nelson Freitas) e dos avós paternos, Augusto (Daniel Dantas) e Rosa (Marisa Orth), em uma confusão generalizada para saber quem dá o melhor conselho.

"É uma confusão, às vezes eles aceitam esses palpites, às vezes não. Eles vão construindo e descobrindo o próprio jeito. Mas o principal é que eles expõem essas dificuldades", antecipa Sauma. "A série mostra que a maternidade não são só amores", completa Gaspar.

Experiëncia

A atriz, que não tem filhos, teve experiências de uma mãe de primeira viagem -literalmente. Por conta de uma conjuntivite, ela não pode participar da semana de integração do elenco e só pegou a bebê no colo durante a gravação da primeira cena.

Para o autor Antonio Prata, a questão veio à tona quando ele, pensando em uma minissérie de comédia romântica, se inspirou em seu recém adquirido papel de pai para complementar a história.

"A maternidade e a paternidade são uma desculpa para a gente falar de machismo, de feminismo, de gênero. A conta do feminismo chegou e a gente tem que dividir tudo. É um tema de conflito e, logo, um tema de humor", disse. (Folhapress)

MC Loma abriu um processo contra o empresário do seu grupo alegando falta de repasse de cachês

52 mil dólares

Foi a quantia pela qual foi comprada no Reino Unido a primeira gravação feita pelo cantor David Bowie, quando ele tinha apenas 16 anos. A canção ‘I Never Dreamed' foi gravada em um estúdio em 1963, quando o artista ainda integrante do grupo The Konrads

“Você também consegue”, afirmou Sia ao comemorar oito anos de sobriedade e <MC1>ao motivar fãs a lidar com o mesmo problema

Filme

Ivete Sangalo começou as gravações do filme “De Perto Ela Não É Normal”. Na adaptação da peça estrelada pela atriz Suzana Pires, a cantora dará vida a uma professora de filosofia. Com direção de Cininha de Paula, tem previsão de estreia para o início de 2019