Zunzunzum: De olho nos novos brothers

00:00 · 19.01.2017

Tiago Leifert comandará o Big Brother Brasil 17

O BBB17 estreia neste dia 23 e o novo apresentador terá uma sala de comando

Entre as novidades da 17ª edição do Big Brother Brasil é que haverá um estúdio em que Tiago Leifert também poderá dar aquela espiadinha nos futuros brothers do reality.

A decoração do ambiente lembra uma sala de comando, onde o apresentador poderá escolher de qual câmera deseja ver os confinados.

BBBManíacos

E, antes mesmo da estreia de segunda, hoje o Globo Play irá relembrar momentos inesquecíveis das 16 edições do programa. Um júri formado por BBBmaníacos famosos elegeu os acontecimentos mais marcantes, que serão exibidos na sessão Replay 10.

A eleição dos bafos foi feita pelo apresentador do Vídeo Show Joaquim Lopes, o Rômulo de Malhação, Juliano Laham (que se passou por um falso brother no BBB16), a Milena e a Dora de Sol Nascente, Giovanna Lancelotti e Juliana Alves (que participou do BBB3), respectivamente, e o humorista Rodrigo Sant'Anna, que interpretou a inesquecível Carol Paixão no BBB16.

Na seleção estarão fatos memoráveis como a Solange do BBB4 cantando 'Iarnuou' como sua versão para o clássico 'We Are The World'. Os internautas também vão poder relembrar Bambam chorando pela boneca Maria Eugênia no BBB1, Tina batendo panelas pela casa do BBB2 e a volta de Mau Mau no BBB11.

Internet

A atriz Giovanna Ewbank estreou um programa de entrevistas no YouTube. O primeiro convidado foi o próprio marido, Bruno Gagliasso. O casal resolveu contar como foi a primeira vez deles: "Foi na sala de cinema", disse Bruno.

Poderosas

As cantoras Maiara e Maraisa comprarão um jatinho para conseguirem cumprir a extensa agenda de shows. "O custo para alugar é o mesmo. Não é luxo, mas necessidade", revelou Maiara.

Kylie Minogue está gravando em estúdio. A diva de 48 anos promete um novo álbum pop e sair em turnê em 2017

1,5

Milhão de dólares. Esse é o preço avaliado do anel de noivado que Uma Thurman recebeu do empresário Arpad Busson. O romance acabou em 2014. Hoje eles disputam a guarda da filha Luna, de 4 anos. Ele disse na Justiça que a atriz de "Kill Bill" nunca devolveu o anel

"VÁ cuidar da sua vida", disse Antônia Fontenelle à internauta que cobrou no Twitter que a atriz falasse do fim do seu casamento

Cinema

Kim Kardashian e sua irmã Kendall Jenner estarão no remake de "Onze Homens e um Segredo", protagonizado por mulheres. Com vestidos de gala, elas filmaram suas cenas, em Nova York, numa sequência realizada no Met Gala, festa anual da moda no Metropolitan Museum of Art