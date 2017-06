00:00 · 14.06.2017

Otaviano Costa se despede do personagem Ptolomeu

O ator e apresentador Otaviano Costa, que também comanda o Vídeo Show, estreou a atração "No Ar", na Rádio Globo, nesta segunda (12).

"Adoraria ter continuado, mas pelo enorme compromisso que tenho agora com a Rádio Globo e ainda mais o Vídeo Show, meus horários acabaram chocando diretamente com as gravações".

Segundo publicação compartilhada no Instagram, ele e a Globo tentaram, sem sucesso, conciliar as gravações. "Uma enorme pena, mas deixo esta sala de aula com a honra de ter feito um personagem tão incrível quanto mágico, ao lado de tantos outros que sempre viverão em nossos corações e mentes, sob o olhar eterno do nosso grande e saudoso mestre Chico Anysio".

O personagem, entretanto, continuará com outro ator cujo nome ainda não foi divulgado. "Ptolomeu continuará com um novo ator e toda uma classe de gênios, prontos para nos fazer rir e emocionar, numa grande lição de amor e humor".

Originalmente, Ptolomeu foi interpretado pelo ator Nizo Neto, filho de Chico Anysio, o professor Raimundo. Estudioso, o aluno corrigia colegas e era elogiado pelo mestre, "Queria ter um filho assim". A resposta ao docente virou o bordão do personagem: "Nem tanto, mestre, nem tanto".

Otaviano diz que seu mundo agora é rádio e televisão e que só isso já será complicado para conciliar com sua vida pessoal. Por isso, o apresentador decidiu recusar papéis em dramaturgias de longo prazo.

"Eu sempre soube que a interpretação era uma estratégia de chegar onde eu queria. Hoje não dá mais para fazer novela. É mais fácil dizer um milhão de 'nãos' quando você diz um 'sim' para você mesmo. Claro que farei uma participação em novela, cinema ou peça de teatro, mas coisas muito pontuais".

*Com informações da agência Folhapress

Novo elenco da versão mais recente do clássico "Escolinha do Professor Raimundo"

