Zunzunzum: Curvas muito valorizadas

00:00 · 21.12.2016

Fluvia Lacerda em foto para a revista Playboy

A Playboy terá a modelo plus size Fluvia Lacerda como capa de sua edição de verão

A revista, considerada de colecionador e com preço maior que um exemplar regular, só pode ser adquirida on-line, no site da publicação.

"Meu povo, nem consigo expressar o êxtase de ver esse projeto lindo concretizado", disse Fluvia em seu perfil do Instagram.

Ela também destacou ser a primeira modelo plus size na capa da revista e ter sido clicada na Amazônia, onde foi criada. "Fotografei na minha linda Roraima, com o apoio dos meus melhores amigos, cercada pela natureza incrível da terra que me criou, livre e empoderada pela certeza de que debaixo da minha própria pele eu posso estar, viver e concretizar tudo aquilo que quiser", declarou.

Carreira

Fluvia Lacerda nasceu no Rio de Janeiro e morou na região norte do país antes de se mudar para Nova York, quando tinha 16 anos, para estudar inglês.

Acabou descoberta lá pelo mundo da moda, se tornou uma das modelos plus size mais requisitadas e ganhou o apelido de "Gisele Bündchen GG".

Apesar de a revista já estar sendo vendida no site da Playboy o envio começará a ser feito nesta quinta (22).

Neste ano, a revista já teve Ju Romano, blogueira e modelo plus size, em suas páginas. No entanto, ela não foi capa.

Descoberta

Deborah Secco, atualmente no ar como Tânia em Malhação, disse estar apaixonada por sua personagem. "Eu não sabia com que público a novela falava, é muito jovem, me chamam de tia Tânia. Ela foi super abraçada".

780

Reais. É o valor do ingresso mais caro para os shows de Elton John e James Taylor no Brasil. Os músicos farão quatro shows no país, em Curitiba (31/3), Rio (1/4), Porto Alegre (4/4) e São Paulo (6/4). Apesar da turnê conjunta, os shows serão individuais

Futuro

Valesca Popozuda fala sobre a chegada dos 40. "Eu não me incomodo em envelhecer, até porque eu sei que não tem como, todo mundo vai envelhecer. Mas eu também nunca menti idade, tenho 38 anos e me acho na melhor fase".

Sem romance

Tatá Werneck comentou os rumores de que estaria vivendo um romance com o cantor Tiago Iorc. "Não estou namorando, e não tem nada a ver o Tiago Iorc. A gente acha engraçado as pessoas comentando. A gente brinca e cria boatos. Estamos pensando em tirar uma foto com um carrinho de bebê para ver o que o povo vai falar", afirmou.

Quem?

Mariah Carey comentou sobre algumas personalidades do mundo pop. Sobre Demi Lovato, ela disse: "Não a conheço, então não tenho nada a dizer sobre ela". Também disse não saber quem é Ariana Grande e acha que cumprimentou Miley Cyrus uma vez. Já sobre Madonna, a cantora afirmou: "Nunca tive uma conversa com ela".

Camila Cabello saiu da banda de garotas Fifith Harmony. O grupo usou o twitter para fazer o anúncio

"Quando olho no espelho, eu vomito. Sempre fui muito crítico comigo", Arnold Schwarzenegger

Post

Anitta se posicionou após o Prêmio Melhores do Ano, no qual venceu na categoria Melhor Cantora. "Não é fácil fazer ser entendido que é possível ser mulher que rebola, que canta, (...) que usa roupa curta, e que ao mesmo tempo também estuda muito, trabalha muito, tem família"