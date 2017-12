00:00 · 14.12.2017

Jesuíta e Isis Valverde protagonizam "Malasartes"

As cativantes e divertidas histórias de Pedro Malasartes chegam à tela da Globo em forma de série neste fim de ano. O tradicional personagem do folclore ibero-americano é a personificação do malandro de bom coração, e em torno dele gira 'Malasartes', que estreia no dia 26.

O elenco estelar inclui Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Julio Andrade, Vera Holtz e Leandro Hassum. Com três episódios, a série deriva do filme 'Malasartes e o Duelo com a Morte', escrito e dirigido por Paulo Morelli. No Globo Play, a série já está disponível para assinantes.

Na história, Malasartes (Jesuíta Barbosa) enfrenta dois grandes inimigos. Próspero (Milhem Cortaz) faz de tudo para impedir que sua irmã, Áurea (Ísis Valverde), namore o malandro.

Já a Morte (Júlio Andrade) quer tirar férias depois de dois mil anos e pretende enganar Malasartes para que ele assuma seu lugar. O posto é cobiçado pela bruxa Parca Cortadeira (Vera Holtz) e pelo assistente da Morte, Esculápio (Leandro Hassum). Com personagens deste e do outro mundo se unindo contra ele, Malasartes terá que usar toda a sua esperteza para sair ileso da confusão.

"'Malasartes' é um pouco a essência do brasileiro: somos espertos, rápidos e cheios de truques. Ele não é um canalha, tem caráter e dignidade", avalia Paulo Morelli, que se interessou pelo personagem na década de 1980.

Para Jesuíta Barbosa, Malasartes é um sobrevivente: "Ele precisa se virar. É uma história de cultura popular, que mistura gêneros como a comédia e o drama".

A série conta com algumas cenas inéditas, como o episódio no qual Malasartes engana um homem dizendo que existe um "espírito mágico" em um saco de couro.

"A experiência de ver TV está cada vez mais imersiva e se aproxima da experiência de ver um filme na tela grande. As duas linguagens tendem a ser uma só", diz Morelli.

