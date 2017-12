00:00 · 23.12.2017

"Guerra da Tapioca" é o especial de fim de ano da TV Verdes Mares

Neste ano, o público cearense assistirá a um especial de fim de ano com produção, elenco e locações todas regionais. O telefilme "Guerra da Tapioca" será transmitido neste sábado (23), às 14h, logo após o "Se liga", na TV Verdes Mares.

O produto veio da parceria entre a Globo Filmes e a emissora e foi selecionado entre outros 35 textos. "É o segundo ano que a gente faz uma parceria entre a Globo Filmes e as emissoras regionais para preparar um programa especial", explica Ana Lúcia Gomes, diretora de programação regional da Globo.

Para Fábio Ambrósio, diretor de programação de programação da TV Verdes Mares, "selecionaram uma produtora, dentre outras regionais, com uma história que tinha a ver com nosso universo".

Produção regional

Propondo fomentar a produção local, o telefilme é inovador e pretende valorizar a cultura e os talentos locais. 'É um projeto inovador de dramaturgia para televisão, que fomenta as artes no Ceará", afirma Fábio Ambrósio.

No elenco, os atores Samya de Lavor, Galba Nogueira, David dos Santos, Karla Karenina, Ana Luiza Rios e Fátima Muniz dão vida aos personagens da trama, a qual conta a história de Solange, que tem o casamento cancelado pelo noivo Manuel poucas semanas antes da data.

Noivos há sete anos, eles tinham uma banca de tapioca juntos. Sem emprego, ela monta uma banca rival com a ajuda de sua melhor amiga, Dayse Débora.

A história bem humorada, "vai ter uma pitadinha de Natal e muita emoção", segundo Ambrósio. Sob a direção de Luciana Vieira e Wislan Araújo e produção da Tardo Filmes, o telefilme contará com cenários cearenses conhecidos, como a Praia de Iracema e a praça do Jardim América.

Inicialmente, a exibição da comédia romântica será apenas local, podendo vir a ser exibida em todo o Brasil.

