00:00 · 07.01.2017

Anitta e a dupla Simone & Simaria em clipe ( Foto: Ana Lidia Moraes )

Simone & Simaria se juntam a Anitta e lançam clipe da música 'Loka', candidata a hit

Simone & Simaria começaram o ano com a corda toda! A dupla convidou Anitta para participar de Loka, single inédito criado especialmente para o verão.

Com a mistura de reggaeton e sertanejo, a música é hit chiclete e canta o poder feminino e a superação de um fim de relacionamento.

"Loka é dedicada a todas as mulheres que foram traídas, levaram um chifre, e saíram sem rumo, mas encontraram uma amiga com os melhores conselhos", explica Simaria em entrevista ao GShow.

Com direito a muito carão, coreografia, chuva, fogo e looks sexys, o trio faz uma noite de patroa em um ferro-velho. É para abalar as estruturas mesmo!

Amizade

A amizade com Anitta vem crescendo com o tempo, e as irmãs não cogitaram outro nome para dividir os vocais com elas na canção.

"A música chegou pouco tempo antes da gravação do nosso último DVD. Enlouquecemos com a música! Ficávamos dentro do carro cantando toda hora. Simone queria gravar imediatamente, mas eu tinha algo na cabeça que ninguém imaginava", conta Simaria, que revelaria para irmã o nome de Anitta logo depois.

"É top da balada essa parceria! ", resume Simone, que conta com detalhes o surgimento da amizade desse trio que tem tudo para abalar.

"Primeira vez que vimos Anitta foi nos bastidores de um show do Harmonia do Samba e ela mandou na lata 'olha as Kardashians brasileiras aí, gente!'", brinca ela, aos risos.

"Um tempo depois, Anitta convidou a gente pro aniversário dela e trocamos telefones. Daí em diante foi só amor com essa doida", completa Simaria.

Já Anitta é certeira ao falar do hit. "Temos tudo pra brocar nesse Brasil inteirinho", adianta a diva, incorporando a gíria das irmãs sertanejas.

Novo momento

Após o anúncio conturbado da saída de Camila Cabello, o Fifth Harmony atualizou suas redes sociais com foto em que aparecem apenas Lauren Jauregui, Ally Brooke Dinah Jane e Normani Kordei. O nome, porém, continua o mesmo.

Saída

Está confirmado que Maria Ribeiro e Barbara Gancia não fazem mais parte do Saia Justa, programa do GNT. Uma das duas vagas abertas deve ser ocupada pela atriz Taís Araújo.

Beyoncé, Paul McCartney e Jay Z são alguns dos nomes confirmados para a despedida de Obama

34

É o atual manequim da atriz Fernanda Vasconcelos. Em apenas um mês, ela deixou de vestir 38 e passou a exibir uma silhueta ainda mais enxuta. Açúcar, álcool e fritura estão completamente vetados da atual dieta da atriz, que passou a tomar dois litros de água por dia

"Dormimos em quartos separados", Walter Casagrande, sobre viagem com a namorada Baby do Brasil

Balé

Susana Vieira revelou que já fez parte do corpo de baile do programa do Faustão. "Já fui bailarina do Faustão na Tupi, quando nem era Faustão. Fico muito feliz de encontrar as meninas. Dou beijo nelas, sim! Afinal, as vejo todos os domingos na televisão", relembra a atriz