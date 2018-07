00:00 · 14.07.2018 por Cris Veronez - Folhapress

Aos 45 anos, Otaviano Costa foca na carreira de apresentador

O primeiro papel de Otaviano Costa em uma novela foi em 1994, no SBT. Ele fazia o personagem Tavinho, da lendária trama de "Éramos Seis".

De lá para cá, o ator integrou o elenco de outras tramas, a exemplo de "Caras & Bocas", da Globo, em 2009.

No entanto, o que ele gosta mesmo é de ser comunicador, função que já exerceu em diversos programas e que agora escolheu para ser seu foco profissional.

Fora dos folhetins

"Novela eu não faço nunca mais. Tive que tomar uma decisão. Estou com 45 anos e já entendi o que tenho que fazer com a minha vida. Sou ator de formação, mas sou um comunicador de nascença", afirma o ex-comandante do "Vídeo Show" - a Globo anunciou na última quinta um novo trio de apresentadoras: Sophia Abrahão segue, com apoio de Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Costa afirma que o programa vespertino foi fundamental para que ele decidisse quais seriam os rumos de seu futuro profissional.

Participações

A decisão, no entanto, não significa que Otaviano Costa vai deixar sua faceta de ator abandonada.

"Uma participação pontual, uma dublagem ou um programa específico eu posso fazer, sim. Não vou deixar de lado as minhas brincadeiras pontuais como ator", afirma.

Em setembro, no canal Viva, e em novembro, na Globo, o marido da atriz Flávia Alessandra estreia a quarta temporada da "Escolinha do Professor Raimundo", no papel de Seu Ptolomeu.

Costa também está nos cinemas dando voz ao personagem Wilson, de "Os Incríveis 2", longa-metragem da Disney que estreou no Brasil em 28 de junho.

Durante os cinco anos que esteve no comando do programa "Vídeo Show", Otaviano Costa conta que tinha o costume de participar ativamente da escolha dos seus figurinos. As roupas do apresentador foram uma atração à parte dentro do programa e não raro viravam assunto nas redes sociais.

"Não sou um fashionista, mas gosto de me vestir bem. Até por uma máxima da própria Hebe, que dizia que a gente se veste para o público. E é isso mesmo. Eu me visto para eles e gosto de inspirá-los", conta o vaidoso artista.

Para o apresentador, a moda é também uma forma de expressão. "Gosto de me expressar. Não é uma carapaça, uma armadura", afirma.

