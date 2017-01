Zunzunzum: Carnaval do Brasil

00:00 · 11.01.2017

Erika Moura, a Globeleza, interage com outros personagens na vinheta e aparece com figurinos caprichados ( Foto: Globo/Ramón Vasconcelos )

A vinheta de Carnaval da Globo traz uma nova ideia de Globeleza e celebra diferentes ritmos e estilos

O Carnaval brasileiro é um dos mais ricos e encantadores do mundo. De Norte a Sul, a maior festa popular do País é representada por uma variedade enorme de ritmos, estilos e tradições, que embalam os foliões durante dias.

Neste ano, tanta cultura e diversidade não estarão apenas nas ruas, mas também nas telas da Globo. Para a vinheta do Carnaval Globeleza, a emissora selecionou o frevo, o maracatu, o axé, o bumba meu boi e o Carnaval tradicional de avenida, representado pelo mestre-sala, porta-bandeira e passistas, para esquentarem a chamada deste ano.

Pelo terceiro ano consecutivo, Erika Moura representa a musa do Carnaval Globeleza e, desta vez, tem a missão de abrir e encerrar a vinheta, costurando os ritmos que passam pelo filme.

"Nesse novo formato, a diversidade vai aparecer ainda mais. Eu gosto muito de todos esses ritmos! Especialmente o maracatu, que eu já dançava, me encanta muito. E pude aprender novos estilos também. A porta-bandeira, por exemplo, tem um superdesafio de rodar com a bandeira. Estou achando ótimo porque estou sentindo o gostinho do nosso Carnaval, tão diversificado, ainda mais próximo. Adorei o resultado", diz Erika.

Novo visual

A nova vinheta também trouxe outra proposta visual para a Globeleza.

Saíram a nudez e as pinturas corporais, entraram figurinos caprichados e outros personagens, homens e mulheres, que também dançam e tocam.

A nova proposta chega coerente ao novo momento do País, em que movimentos feministas questionavam a existência da "mulata" nua e sambando como a representação da mulher brasileira. A mudança tem sido elogiada nas redes sociais.

