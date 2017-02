Zunzunzum: Beleza na tela

00:00 · 01.02.2017

Joana (Aline Dias) e Bárbara (Barbara França) em Malhação

Aline Dias e Barbara França falam sobre a competição que acirra a rivalidade das personagens

Em Malhação, Joana (Aline Dias) e Bárbara (Barbara França) se enfrentam no concurso "Estrela Carioca". As atrizes falam sobre a disputa que vem movimentando a trama.

O que o público pode esperar com a chegada da competição e como ficará a relação entre Joana e Bárbara, que são irmãs?

Aline Dias: Acredito que o público talvez esperasse uma aproximação entre elas, só que vai acontecer o contrário. Há algum tempo o público está esperando Joana dar uma lição em Bárbara e isso vai acontecer em breve.

Como cada uma vai reagir diante da possibilidade de se tornar modelo?

Aline Dias: No início, a Joana fica muito nervosa. Ela abraça esse trabalho como uma oportunidade na vida, mas existe também uma provocação com a Bárbara na tentativa de mostrar que ela não é melhor que ninguém.

Barbara França: A Bárbara adora! Ela já é totalmente exibida, vaidosa e acha que nasceu pra bilhar, então, está achando que é a chance de ouro da vida dela.

Vocês já fizeram trabalho como modelo e se conheceram nessa época. Com é reviver essa fase na trama?

Aline Dias: Chegamos a fazer um curta-metragem, mas nunca tínhamos fotografado juntas. Estar revivendo isso tudo na pele das personagens é muito legal!

Ed Sheeran encarna um lutador de boxe e exibe suas tatuagens no clipe "Shape of You"

966

Reais. Este é o valor equivalente do vestido vermelho usado pela atriz Bryce Dallas Howard, filha do diretor Ron Howard, no tapete vermelho do SAG Awards, no domingo. A peça chamou atenção por ser tão barata para os padrões das celebridades de Hollywood

"Além de enjôos, sinto uma fome sem fim", diz Carol Castro, de 32 anos, grávida de um menino, à revista "Glamour"

Apoio

Raissa Santana, que ficou só entre as 13 finalistas no Miss Universo, recebeu apoios. Grazi Massafera (Miss Paraná em 2004) elogia a Miss Brasil: "Ela é a cara do Brasil e arrasou". Miss Pernambuco em 1984, Suzy Rêgo defende: "Ela merecia chegar longe, mas não deve ficar triste"