00:00 · 11.07.2018

Lauren Hutton posa para revista brasileira ( FOTO: HENRIQUE GENDRE )

A atriz e modelo americana Lauren Hutton estampa a capa de julho da revista ELLE Brasil.

Aos 74 anos, Lauren fala sem bloqueios sobre carreira, feminismo, machismo e, também, moda, em entrevista exclusiva à revista.

A atriz, que estourou no cinema no filme O Gigolô Americano, recebeu a equipe da revista brasileira em um estúdio localizado no centro financeiro em Downtown, New York.

Cosméticos

Lauren foi a primeira modelo a ter um grande contrato com uma empresa de cosméticos. Aos 40, no entanto, acabou sendo dispensada.

O motivo justificado pela marca na época era que ela estava "velha demais" e, segundo uma pesquisa feita pela empresa contratante, "mulheres de sua idade não usavam mais maquiagem".

Virada

Aos 73 anos, Lauren deu uma volta por cima e foi escolhida para ser a estrela da campanha de lingerie da marca Calvin Klein.

"Usar roupas bonitas sempre foi um prazer pra mim. Trabalhei com Calvin Klein durante os meus 20, 30, 40, 50 e 60 e adoro", disse Lauren ao ser questionada sobre como se sente ao posar para marcas como Calvin Klein e Bottega Veneta aos 74 anos.

Assédio

Lauren revelou ainda na entrevista para Elle como a vida selvagem da Flórida, onde cresceu nos Estados Unidos, a preparou para se defender de investidas de homens inconvenientes.

"Adquiri a sabedoria do pântano para me defender de crocodilos e cascavéis: você vê o movimento deles bem antes do bote acontecer", contou a modelo.

Luis Fonsi

Espera voltar em breve para ao Brasil e sonha em gravar com Ivete Sangalo e Anitta

42

Mil reais. É o valor do livro que o príncipe Harry deu ao sobrinho, o príncipe Louis, filho de Kate Middleton e do príncipe William. Trata-se da primeira edição, datada de 1926, do Winnie-the-Pooh (O Ursinho Pooh, em português). A princesa Diana costumava ler o livro para Harry

"Eu me amo com estrias e celulites", diz Solange Almeida nas redes sociais em crítica a ditadura da beleza

FIM

Maisie Williams, intérprete de Arya Stark em Game of Thrones, se despediu da sua célebre personagem no Instagram. Desde 2011, a atriz vivia Arya na série. A oitava e última temporada está sendo filmada desde outubro de 2017 em locações por países da Europa