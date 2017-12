00:00 · 20.12.2017 por Anna Rombino - Agência Estado

O biquini de fita isolante foi um dos visuais mais comentados Anitta e figurantes. Todos tiveram o figurino montado pelos stylists

Nesta segunda, 18, Anitta lançou o clipe de Vai malandra, a última parte do Checkmate - projeto da cantora de divulgar um clipe por mês até o fim do ano. A música é uma parceria com o funkeiro MC Zaac e o rapper norte-americano Maejor.

No vídeo, gravado no Morro do Vidigal, Rio de Janeiro, Anitta aparece com looks que fazem referência ao universo do funk carioca. Yasmine falou do seu processo criativo, referências e de como foi produzir o figurino de mais de 70 pessoas para o clipe.

Quais foram suas inspirações para criar o figurino?

Para a criação dos looks nos inspiramos muito no universo do funk, mas sempre misturado com elementos de moda para trazer um ar conceitual.

Quais foram suas principais referências?

Além da atmosfera do funk, buscamos muitas imagens dos anos 1980 e 1990 para trazer informações do pop para os looks.

Você também é responsável pelo figurino dos figurantes e outros artistas?

Sim, nós que fizemos o figurino de todo o clipe! Foi uma loucura, eram em torno de 60 figurantes e mais uns 10 convidados, com certeza foi uma experiência única. Tinham cinco pessoas da minha equipe que se dividiu para atender todo mundo!

Como você fez para colocar a Anitta como uma funkeira mas, mesmo assim, trazer informação de moda?

Fizemos muitas pesquisas no meio da arte e fotografia. Nos últimos anos passei uma temporada em Londres onde a moda é mais experimental e me trouxe muitas referências novas. E a partir daí fiz um mix entre estas referências do mundo da arte, algumas da moda e outras do funk.

Qual foi a parte mais difícil?

Foi entender o quanto podíamos ousar nos looks, trazendo uma nova informação criativa e de moda.

