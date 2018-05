00:00 · 03.05.2018

Alessandra Ambrósio pratica Ashtanga Yoga ( Foto: Rafael Pavarotti )

Celebrando 20 anos de carreira, a top Alessandra Ambrósio faz ensaio exclusivo, na Coreia, para revista

A top gaúcha Alessandra Ambrósio estampa a capa da Vogue Brasil de maio em edição comemorativa do periódico.

Em entrevista exclusiva, a modelo de fama internacional faz uma reflexão sobre seus 20 anos de carreira.

Atualmente com nove milhões de seguidores no Instagram, Alessandra confessa ser amante do sol, do mar e da natureza e é praticante de ashtanga yoga e meditação.

No fim do ano passado, a top se despediu das passarelas da Victoria's Secret e conta da experiência nesse período. "Minha carreira deslanchou, praticamente só trabalhei neste período, viajava pelo mundo sem parar. Ser angel te leva a outro patamar, você deixa de ser só uma modelo. A partir dali, ganhei um nome", disse.

Televisão

Multifacetada, Alessandra flerta com a carreira de atriz, mas sabe que tem muito a estudar e aprender. O início aconteceu em 2015, quando interpretou uma ex-modelo na novela Verdades Secretas, da Rede Globo. Desde então, já emplacou participações no cinema como 007 - Cassino Royale (2016), As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras (2016), e Pai em Dose Dupla 1 (2016) e 2 (2017).

Ambrósio também tem uma marca de roupas, a Ale by Alessandra, à venda no Revolve. Além dos negócios, é embaixadora da ONG americana National Multiple Sclerosis Society."Sempre tive esse desejo de ajudar. Cresci com a minha mãe indo a orfanatos para levar presentes para crianças carentes no Natal, temos muito prazer em ajudar o próximo na nossa família", explica Alessandra.

Para o futuro a modelo reforça o respeito à mãe natureza e defende a importância da consciência para cuidar do planeta. "É uma busca espiritual, estou aprendendo a não trabalhar com coisas banais. Acho que temos que valorizar cada momento da vida, aprender sempre, estar presente e ser grato pelo que construímos".

