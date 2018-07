00:00 · 12.07.2018

Dwayne Johnson volta às telonas em "Arranha-Céu"

Ao ver o nome do ator americano Dwayne Johnson no elenco de um filme, já fica claro ao público que este será um longa de muita briga e ação. E, talvez, uma dose de comédia. Nada disso muda em "Arranha-Céu: Coragem sem Limite", longa que estreia nessa hoje (12) no cinemas.

A diferença nesse filme é que o personagem de Johnson, desta vez, não tem só a missão de enfrentar bandidos em meio a explosões, mas também de levar o público a sentir vertigens em cenas feitas pelo lado de fora de um prédio fictício, com mais de 200 andares, construído em Hong Kong.

Johnson vive Will Sawyer, um veterano de guerra que toca a vida como consultor de segurança. O longa começa com o ator engravatado e vestindo sua perna mecânica -necessária por causa de um ataque sofrido no trabalho. Parece impossível que Sawyer esteja pronto para uma missão, mas ele está.

O ex-agente e sua família, então, são chamados para testar a confiabilidade do edifício mais alto do mundo e passam a morar lá. Sawyer é casado com a médica Sarah (Neve Campbell) e tem dois filhos gêmeos. *Com informações da Folhapress.

A modelo Lais Ribeiro, morando em Nova York, passa férias com o filho no interior do Piauí

15 quilos

Foi o que Raphael Vianna emagreceu em dois meses para interpretar o capitão da Marinha Mateus Gonzaga na próxima novela da Globo, "O Tempo não Para". Ator recorreu a um nutrólogo para buscar orientações alimentares, que foram baseadas em proteínas.

"Ele nunca foi desrespeitoso comigo", diz a atriz Robin Wright sobre ter contracenado com Kevin Spacey

Adiado

Aos 75 anos, o ator Harrison Ford está escalado para retornar ao papel principal do quinto filme da série "Indiana Jones", que voltou a ter a data de lançamento adiada, agora para julho de 2021. Steven Spielberg continua na direção do longa e garante que Harisson não morre no final