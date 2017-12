00:00 · 16.12.2017 por Leonardo Volpato - Folhapress

Maria Joana é uma das finalista do concurso ( Fotos: Raquel Cunha/Globo ) Nicolas Prattes e Lucas Veloso também estão na disputa da final

Tradicional quadro do “Domingão do Faustão”, o “Dança dos Famosos 2017” encerra a sua atual edição no programa deste domingo (17) com a finalíssima entre os atores Lucas Veloso, Maria Joana e Nicolas Prattes.

Na etapa que vai decidir o melhor dançarino, que ganhará um carro 0 km, os três terão de mostrar que têm talento nos ritmos samba de gafieira e valsa. “Não esperava chegar à final de jeito nenhum. Achei que fosse sair logo no começo, na repescagem. Mas me dediquei muito aos ensaios”, aponta o comediante Lucas Veloso, que faz par com a professora Nathália Melo na competição.

Os dois tiveram tanta sintonia que acabaram virando namorados.

Os atores Maria Joana e Nicolas Prattes também lutam com raça pelo prêmio. “Nunca pensei nisso (chegar à decisão), porque ia batalhando a cada ritmo”, diz Maria, que tem a companhia do professor Reginaldo Sama.

Já Prattes tenta o título ao lado da professora Mayara Araújo. Ele começou mal na competição: ficou em último no primeiro ritmo, mas cresceu. “Domingo a domingo, fui me superando”.

Rotina

Apesar do clima ser de despedida, os finalistas garantem que vão continuar praticando dança. O ator Lucas Veloso, inclusive, tem planos bem decididos após a competição. “Vou procurar aula de sapateado, estou apaixonado. O astral é muito gostoso”.

Já a atriz Maria Joana conta ter se surpreendido com o que conseguiu mostrar. “É um grande aprendizado que vou levar para o meu trabalho: contar história com o meu corpo”, comenta.

Nicolas Prattes, por sua vez, diz que gostou tanto de ter participado do quadro que quer fazer com que mais gente se apaixone pela dança. “Vou colocar minha família toda para rebolar”, finaliza.

Oprah Winfrey será a grande homenageada na cerimônia de premiação do Globo de Ouro 2018

1 milhão de seguidores

É o que o ator Will Smith conseguiu ao criar sua conta no Instagram, na última quinta-feira (14). O astro participou do programa de entrevistas de Ellen DeGeneres e, de tão animado, decidiu entrar na rede social pela primeira vez para compartilhar o momento

"Meu marido é um bom dono de casa, facilita. Dividimos tarefas", atriz Marina Ruy Barbosa

Show

Anitta foi confirmada como atração das próximas duas edições do Rock in Rio. A diva se apresenta dia 24 de junho de 2018 na edição de Portugal, mesma noite do cantor Bruno Mars. No Brasil, Anitta será atração do palco Mundo na edição brasileira, marcada para 2019