00:00 · 31.12.2016

Anitta é uma das atrações do Show da Virada deste ano Ivete Sangalo aproveita para comemorar as realizações; Thiaguinho também sobe ao palco montado em Goiânia

Com encontro inédito no palco, 'Show da Virada' celebra a chegada de 2017 em grande estilo

O ano que vai chegando ao fim abre as portas para o novo, para a renovação da esperança e para o desejo de que dias melhores estão por vir. Alinhados com a ideia de fazer valer cada momento vivido, grandes nomes da música brasileira comandam a festa que dará adeus a 2016 e boas vindas a 2017 no 'Show da Virada', neste sábado, dia 31.

Em um palco de 70 metros de boca de cena, 25 metros de altura e mais de mil m² de LED montado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o evento conta com apresentações de Luan Santana, Marília Mendonça, Ivete Sangalo, Maiara & Maraísa, Thiaguinho, Henrique & Juliano e Anitta para celebrar tudo o que há bom. O público, todo vestido de branco como manda a tradição, não perde o ritmo e embarca nos sucessos dos artistas. Para Luan, o fato de o show ser realizado na capital de Goiás tem um significado muito forte. "Goiânia é berço da música sertaneja. Ainda hoje, vários talentos saem daqui, de onde vem uma música de raiz, com romantismo. A gente acaba aprendendo muito quando vem pra cá", afirma o jovem cantor.

Em um formato que proporciona mais tempo para cada cantor em cima do palco, o 'Show da Virada' traz para o evento a noção de união entre todos e, assim, as atrações estão conectadas entre si. Assim será possível ver Thiaguinho e Henrique & Juliano cantando "Cuida Bem Dela" e Marília Mendonça e Ivete Sangalo em um dueto com "Zero a Dez", por exemplo.

Para celebrar a chegada de 2017, Ivete convida todos os amigos para acompanhar a queima de fogos a seu lado e, na sequência, faz uma parceria inédita cantando um medley com músicas de Tim Maia. A baiana só tem motivos para comemorar. "Meu ano foi maravilhoso, de muito trabalho e muitas realizações, incluindo a primeira experiência gravando um DVD acústico, em Trancoso", diz Ivete.

Um documentário especial também compõe o programa deste ano, como conta o diretor da atração, Raoni Carneiro: "Teremos momentos de depoimentos dos artistas, falando um pouco mais do que querem e desejam para o próximo ano".

Promovido pela Som Livre e Workshow e com direção artística de Raoni Carneiro, o programa faz parte da programação especial de fim de ano da Globo e será exibido no dia 31 de dezembro, logo depois de 'A Lei do Amor'.

