00:00 · 05.05.2018 por Clara Dourado - Especial para o Zoeira

Alexsandra Ribeiro: "Até agora estou resistindo" ( Foto: Reinaldo Jorge )

A artista e educadora Alexsandra Ribeiro faz das ruas a sua plataforma de comunicação

Em tempos de retrocesso, a arte tem o poder de comunicar algo intangível: sentimentos. Ciente da potência das imagens, a educadora social e artista plástica Alexsandra Eibeiro, 30 anos, tem como foco de seu trabalho a figura da mulher negra com o objetivo de ocupar os espaços em prol da representatividade.

Além do trabalho social e artístico, ela também é empreendedora, ramo no qual iniciou pela necessidade de explorar sua criatividade. "Queria ir além com as minhas habilidades na arte urbana, então encontrei outros suportes para esta possibilidade", conta.

Natural de Recife, foi na capital pernambucana que ela viu potencial em garrafas de vidro, hoje um dos seus principais produtos. "Percebi que uma mera garrafa que seria descartada poderia virar uma bela arte para decoração", recorda a artista que reforça também a importância da Cultura Afro em suas criações.

"Minha ancestralidade me inspira de todas as formas, pois nossa cultura é muito rica. Procuro pesquisar histórias e fatos para dar uma referência mais aprofundada aos meus trabalhos. Minha arte também é uma forma de ativismo, pois mostra muito do ser negro e isso empodera", diz.

Desconstrução

Depois de participar de algumas feiras de empreendedores em Fortaleza, Alexsandra pôde perceber a desconstrução na prática de alguns estereótipos sociais, como a competição entre mulheres. "Tenho uma ótima relação com as demais empreendedoras que conheci. Elas me inspiram e também me apoiam muito. Sinto que esse elo é ainda mais forte entre as empreendedoras negras, como a Meiriane, da Menah, e a Neide, da Xica Pilica, pois nos reconhecemos e isso é maravilhoso", reflete.

Apesar do aumento do número da representatividade negra no país, a educadora reforça que toda forma de atuação no âmbito negro é essencial para ultrapassar as barreiras do preconceito. "Estamos numa luta diária de reconstrução de nossos direitos e do reconhecimento de nosso povo", afirma.

Completando este ano uma década de atuação na arte urbana, Alexsandra apresentou recentemente seu trabalho em mural num dos países onde a cultura do graffiti é mais latente: os Estados Unidos. A convite do Centro de Estudos Latino-americanos da Universidade do Arizona, ela pintou murais em escolas públicas, ministrou oficinas com os alunos e realizou uma palestra para falar de sua experiência como educadora social e artista urbana.

Ela conta que, apesar do nervosismo inicial, ter a oportunidade do lugar de fala em outro país foi uma experiência emocionante. "Minhas mãos suaram, as pernas tremeram, a voz queria sumir, mas consegui falar das minhas dificuldades como mulher e também falar o que meu graffiti nas paredes significam. Foi massa e me fez lembrar que, no começo, quando muitos me disseram 'desista' eu preferi ouvir 'resista'".

"Demi Lovato fraturou o pé durante período de férias em viagem a Bali, na Indonésia

1

Milhão de dólares é quanto vale cada post de Kylie Jenner no Instagram. De acordo com dados da empresa a D’Marie Analytics, a irmã mais nova da família Kardashian ganhou pelo menos 25 mil seguidores novos por dia em todos os canais sociais que possui

“Não temos amizade agora”, afirmou Rihanna à Vogue norte-americana sobre relação com o cantor Drake

Prêmio

Stranger Things e Pantera Negra lideram as indicações ao Movie & TV Awards 2018, que premia os melhores da TV e do cinema. Ao todo, Pantera Negra teve sete indicações, enquanto a série da Netflix ficou com seis. A cerimônia de premiação acontece dia 18 de junho