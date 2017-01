Puxa o Fole: Túnel do tempo

00:00 · 07.01.2017

Cearense mantém paixão pelo forró das antigas e multiplica o som das bandas de sucesso da década de 90 com perfis nas redes sociais ( Foto: JL Rosa )

Publicitário fã de forró das antigas é sucesso nas redes com perfis que levantam a bandeira do gênero. Paixão pela música rendeu tema para monografia na faculdade e trabalho em sua banda preferida

Se você curte forró e é antenado nas redes sociais, deve conhecer o perfil "Eu Amo Forró das Antigas" no Instagram. Já são mais de 80 mil seguidores que acompanham o conteúdo diário de publicações relacionadas à cena forrozeira, com foco nas precursoras do forró eletrônico que embalaram o Nordeste nos anos 90.

Criado em novembro de 2014, a página se aproxima de quatro mil publicações. São vídeos, fotos e trechos de canções de forró que atingem bom engajamento na rede social. Um bom tom nostálgico e um fio de recordação de momentos que marcaram época no ritmo.

Hoje a marca mantém também uma conta no Facebook, que já soma mais de 200 mil curtidas. O mentor das páginas é Júnior Vidal, cearense recém-formado em publicidade que decidiu dedicar seus esforços para mergulhar no mundo do forró das antigas.

Em entrevista à coluna, Júnior conta que a paixão pelo forró vem desde pequeno, mas um momento, já na adolescência, o aproximou a canções antigas. "Me apaixonei quando vi o Aviões do Forró lançando o Baú do Aviões, em 2007, no Forró no Sítio. Cantaram músicas antigas e isso me marcou", conta.

"Tenho 23 anos e não vivi os tempos áureos do forró, nos anos 90, quando as bandas Cavalo de Pau, Limão com Mel e Magníficos estavam 'estouradas', mas passei a pesquisar e me aprofundar no assunto. Era muito curioso. Acabei criando o perfil para expor o que eu gostava e percebi que muita gente também curte", afirma o publicitário.

Apoio de artistas

Importante para o impulsionamento do perfil foi o apoio de artistas reconhecidos no gênero. Kátia Cilene, que marcou a história da banda Mastruz com Leite, Paulinha Abelha, ex-Calcinha Preta, e até Xand Avião e Walkyria Santos seguem a conta. "O apoio deles me deu muita força. Alguns compartilham o conteúdo e difundem a página. Hoje se eu passar dois dias sem postar já tem gente reclamando", revela.

Estudo acadêmico

A música também esteve presente na vida acadêmica de Júnior. O trabalho de conclusão de curso da faculdade de Publicidade foi voltado para a banda Mastruz com Leite, sua preferida.

Apresentado em dezembro, "é dividido em três capítulos e se referem as categorias do forró: tradicional, eletrônico e universitário", conta. A produção aborda a história do forró, a criação da banda Mastruz com Leite e as estratégias de comunicação nas bandas do ritmo.

"Fiz o perfil na época da faculdade, comecei a entender o alcance das publicações, toda a didática das redes sociais. Casou com o que eu estava vendo na faculdade", afirma.

O amor pelo gênero rendeu um emprego. Hoje, Júnior toma conta das redes sociais da Mastruz com leite, banda que afirma ter um "chamego especial por ter sido a pioneira do movimento do forró eletrônico".

Novo x antigo

Mesmo com a grande concorrência atual, com mercado inchado e aberto para outras variações do forró, Júnior Vidal acredita que o forró das antigas ainda se reinventa e aposta na qualidade das letras para seguir em atividade por muito mais tempo.

"O forró das antigas nunca esteve tão novo", afirma. "Daqui há 20 anos ainda vão existir músicas dessas bandas fazendo sucesso, enquanto alguns artistas atuais lançam uma discografia que dura apenas um ano", pontua.

