Puxa o Fole

00:00 · 23.12.2017 / atualizado às 00:35

Clique para ampliar Clique para ampliar

O forró é o ritmo que move os cearenses a buscarem casas de shows, bares e restaurantes. Apesar disso, em 2017, o sertanejo tomou conta de uma parcela forrozeira e também dos cantores. No som dos carros e nos smartphones, o que mais se ouviu foi uma mistura de gêneros por meio de arranjos.

Para saber o quê o cearense escutou em 2017, por meio da Connect Mix, o Puxa Fole traz o ranking das músicas mais tocadas dos dois gêneros nas rádios do Ceará. No levantamento da empresa é possível avaliar que as parcerias musicais se destacam.

A Connect Mix é uma companhia que analisa e mostra em tempo real os dados de execuções em todo o mundo durante 24 horas por dia.

Pioneira em sistema de monitoramento de áudio digital em rádios e TVs de todo o País, desenvolveu para os artistas e empresários do ramo da música uma ferramenta de monitoramento capaz de mostrar ao usuário onde e quando a música está tocando em tempo real, com localização geográfica em mapa e também relatórios dinâmicos.

No top 10 cearense do sertanejo quem lidera é a dupla Simone e Simaria. Gerenciada por uma empresa do Estado, a Social Music, as irmãs ocupam o topo das rádios locais com uma mistura de sertanejo e funk, o hit "Loka" em participação com Anitta.

No Ceará, foram mais de 36 mil execuções da produção. Do álbum "Live", se destaca na lista a música "Regime fechado". Outra mulher no páreo é Marília Mendonça. Com as letras carregadas de sofrência ("Amante Não Tem Lar" e "Eu sei de cor"), a sertaneja se coloca em terceira e oitava posições.

Sertanejo raiz

As duplas masculinas do gênero não perderam força, pelo menos no Estado. Os sertanejos de raiz Bruno e Marrone mostram que estão na ativa para o Nordeste. "Enquanto eu brindo cê chora" está na disputa em nono lugar.

Mesmo com poucos meses de diferença de lançamento, se viu uma maior divulgação da composição "Na Conta da Loucura", que entrou na lista.

Outra dupla presente nos sons dos cearenses foi Henrique e Juliano. Apesar de machista, a composição "Vidinha de balada" se destacou no top 10. Os solistas Luan Santana e Gusttavo Lima também estão no ranking.

A revelação da lista é o cantor Gustavo Mioto. Natural de Votuporanga, o sertanejo nunca se apresentou no Ceará em um show. Na mídia cearense, ele emplacou a música "Impressionando os anjos". Em âmbito nacional, as Coleguinhas se destacam na primeira posição, seguidas de Luan Santana e da dupla Henrique Juliano. O gênero sertanejo se coloca em nove posições no Brasil. A música "Despacito", na voz porto-riquenha de Luis Fonsi, é o diferente na playlist nacional.

Forrozeiros

No top 10 cearense de forró, o destaque é o cantor Wesley Safadão. O fortalezense responde por cinco posições. O que chama atenção é que as letras são de álbuns de diferentes anos, o "In Miami Beach" (2017) e o "WS in Casa" (2016). A música "Coração machucado", em 6º lugar no ranking da Connect Mix, chegou a ser tema do casal Jeysa e Zeca, da novela "A Força do Querer", da TV Globo.

As parcerias também foram vantajosas para Wesley. "Ninguém é de ferro" com Marilia Mendonça e "Meu Coração Deu PT" com Matheus e Kauan renderam duas posições entre as dez mais ouvidas do Estado com mais de 20 mil execuções nas rádios.

Quem se destaca também é a banda Bonde do Brasil, um dos mais novos (2011) grupos existentes que foi criado no Ceará e tem sede na Paraíba. Atualmente tem agenda requisitada ao Nordeste, além de agenda voltada para o Rio de Janeiro e São Paulo. No ranking, as músicas "Você não manda em mim" e "Alô taxista" se posicionam nas 3ª e 10ª posições.

Na voz de Xand Avião, que entrou em carreira solo em 2017, a música "De mãos atadas" foi o destaque. A única mulher na lista é a forrozeira Solange Almeida, com a música "Se é pra gente ficar".