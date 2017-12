Puxa o Fole

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 02:17

É temporada de férias no Ceará! E se Fortaleza já é agitada na correria das aulas, imagine nos meses de descanso. Do fim de dezembro até o Carnaval - em 2018 a terça-feira do feriadão cai no dia 13 de fevereiro - diversas atrações desembarcam na Capital cearense para agitar festivais de música.

Selecionamos quatro eventos que devem causar na cidade, entre eles três bloquinhos e um Festival de Verão, esse último em Canoa Quebrada.

Latino, Preta Gil, Saulo, Aviões, Jonas Esticado, Fit Dance, Eva, Gabriel Diniz e Rafa e Pipo são só algumas bandas que estão confirmadas no agito alencarino.

Todos os eventos da lista são pagos. As entradas variam de R$ 40, meia-entrada de um único dia de festa, a R$ 520 - valor referente a pacote de quatro dias de folia.

Fest Verão de Canoa



Onde: Barraca Chega Mais Beach, Canoa Quebrada.

Atrações:

30/12 - Thiaguinho

E Gabriel Diniz

13/1 - Biquini Cavadão e Ponto de Equilíbrio

20/1 - Léo Santana e Felipão

Ingressos de R$40 (arena meia) a R$200 (lounge inteira), no primeiro lote, à venda no ingressando.com.br.

Bloquinho Charmoso

Onde: Área Verde do shopping Iguatemi

Atrações confirmadas:

13/1 - Preta Gil, Fit Dance e Tome Batom Vermelho

20/1 - Sargento Pimenta, Simpatia é Quase Amor e Let's Funk

27/1 - Felipe Araújo, Iohannes, Ivo Brown e Dj Viton Lohouse

3/2 - Psirico, Júnior Vianna, Pedrinho Ordep e Dj Caio

Ingressos de R$ 80, meia Arena, a R$ 520, inteira quatro dias na arena. bilheteriavirtual.com.br.

Bloquinho no Bosque



Onde: Marina Park Hotel

Atrações:

13/1 - Aviões e Avine Vinny

20/1 - Léo Santana

27/1 - Dorgival Dantas e

Matheus Fernandes

3/2 - Harmonia e Felipão

Ingressos de R$ 80 (meia um dia) a R$ 260 (pacote quatro dias). À venda em ingressando.com.br.

Bloquinho de Verão



Onde: Terminal Marítimo e Colosso Lake Lounge.

Atrações: Eva, É o Tchan, Saulo, Gabriel Diniz, Cleber e Cauan, Jonas Esticado, Rafa e Pipo, Wallas Arrais e São Dois. Os dias de cada atração ainda não foram divulgados.

Ingressos de R$ 50 (meia feminina) a R$ 140 (inteira masculina). Vendas em breve no blueticket.com.br.

The Voice Kids - Escolha cearense



Gravações de reality iniciaram em novembro (Foto: Thiago Gadelha)

Vai ter cearense no The Voice Kids 2018. A informação foi revelada pela cantora Simaria ao Puxa o Fole, durante os bastidores do Festival Villa Mix 2017, em Fortaleza. "Tem cearense e tem um que escolheu a gente. Vocês vão ficar apaixonados", disse a coleguinha. As irmãs ressaltaram o amor pela Capital e prometeram grande show no Réveillon de Fortaleza e também no Colosso. "Só temos a agradecer quem tem carinho pela gente. Aqui é nossa casa", declarou Simone.

Europa

Para o próximo ano, as irmãs já preparam novas produções. Uma delas deve ser finalizada em dezembro. "Acabamos de fazer uma música com Alok. Temos uma parceria com outro cara. Ainda estamos esperando uma música. A gente amou o trabalho. Eu já escrevi uma versão da minha parte. Já mandei para edição e agora é esperar", destacou Simaria.

Segundo as Coleguinhas, sendo aprovada a nova letra até o fim de dezembro, a música será lançada na Europa em janeiro de 2018.

Sobre a produção de um novo DVD, a cabeça da dupla, a cantora Simaria, informou que ainda não foi pensado. "O que eu pensei foi em gravar músicas soltas, singles com novas parcerias".

Sertanejo no Castelo



Para fechar o ano com chave de ouro, o complexo Castelo Club, em Ubajara, recebe os cantores Zezé Di Camargo & Luciano, Gusttavo Lima e Dorgival Dantas. Os artistas se apresentam no município da zona Norte do Ceará, no próximo dia 22 deste mês. Na mesma noite tocam na festa os DJs Flavinho e Abadia. Ingressos no site www.loja.casteloclub.com.br

GD cearense com Wesley Safadão

O personagem das redes sociais GD cearense, imitador do cantor Gabriel Diniz, vai lançar uma música com clipe e participação de Wesley Safadão. Para o novo cantor, a produção "Vem de ré na contramão" tem todo potencial para se tornar hit de Carnaval em 2018.

Luan representa o País no exterior O sertanejo Luan Santana foi escolhido para representar o Brasil em campanha da Shell. O sertanejo canta a single "On Top of the World" ao lado da cantora americana Jennifer Hudson. A música pertence a banda americana Imagine Dragons e é cantada por outros cantores no vídeo.

Xandynho lança novo álbum

O cantor Xandynho Diferenciado lançou, nesta semana, CD promocional de verão com músicas inéditas. "Teimosia", "Indecência" e "Rabetão Mexendo" são as apostas dele para serem hits de Carnaval. O jovem ainda deve lançar clipe gravado com o forrozeiro Felipão.

Jonas Esticado: Nova produção



DVD terá novas músicas

O cearense Jonas Esticado já tem agendado uma nova produção audiovisual em 2018. "Depois do Carnaval está preparado um DVD bem legal e diferente do primeiro. A maioria das músicas são novas, se brincar, todas. Aos poucos vamos contando", declarou o cantor ao Puxa o Fole, também durante o Villa Mix.

Conforme o cantor, o novo DVD tem letras de compositores de todos os lugares do Brasil. Um deles é Thales Lessa. Como em todo período de férias, o forrozeiro tem a agenda lotada de apresentações, sendo 33 shows só em dezembro. O Réveillon dele será em Fortaleza, no Colosso.