Puxa o Fole: Som de irmãos

00:00 · 31.12.2016

Dupla conta já ter realizado sonhos da família ( Foto: Helene Santos ) Em novembro deste ano eles gravaram o primeiro DVD

Em um ano, a dupla Pedro e Benício já emplacou sucessos nas vozes de Marcos & Belutti, Wesley Safadão, entre outros. Para 2017, quatro novas composições estão preparadas para Marília Mendonça

Irmãos na vida e na música. Diferente de muitos jovens que acompanham shows de forró e sertanejo de camarotes, eles optaram ser os protagonistas em cima dos palcos. Os jovens cantores Pedro e Benício em pouco tempo de carreira já assumiram grandes responsabilidades como entrar para o casting da Social Music e compor para grandes sertanejos.

A dupla é conhecida no meio musical por composições marcantes nas vozes de grandes intérpretes. Para se ter dimensão do alcance, a composição "Aquele 1%", de autoria de Benício com o compositor Vinícius Poeta, foi a música mais executada em shows no País em 2016, segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação (Ecad). A canção ganhou o País nas vozes de Marcos & Belutti e Wesley Safadão.

Cristiano Araújo, Marília Mendonça, Aviões do Forró, Gabriel Diniz e outros tantos artistas já foram alguns nomes que se renderam ao talento deles. "O que é Amor pra Você", "Medo Bobo" e "Primeiro Ponto" são apenas algumas das muitas composições que envolvem o nome dos irmãos Pedro e Benício.

Aos 21 anos, Benício faz a primeira voz. Já Pedro, a segunda voz, tem apenas 18 anos. O trabalho dos dois iniciou em janeiro de 2016 e eles levam sertanejo de qualidade para todo o Brasil.

Quem deu os primeiros passos na música foi Benício. Inicialmente, ele apenas escrevia composições e, em seguida, começou a negociar. "A primeira letra que eu fiz ainda era menino. Eu estava apaixonado só que não rolou nada", explica rindo. Pouco tempo ele iniciou profissionalmente em um grupo de compositores chamado "Seu Hit" e logo chegou em Goiânia, terra do sertanejo universitário.

Pedro, por sua vez, brincava com o irmão fazendo a segunda voz e tocando algumas composições. "Eu o assistia tocando em bares de Fortaleza e até acompanhava escondido", revela o irmão mais novo.

Pedro revela ter se encontrado como segunda voz da dupla Foto: Helene Santos

Convites

Em pouco tempo, as composições de Benício ganharam os palcos das principais casas do País. O primeiro convite para cantar em casas noturnas surgiu por intermédio do compositor Vinicius Poeta. "Cantar em Goiânia foi um grande passo para ter o contato com o público e ver a reação das pessoas com as nossas músicas", ressalta Pedro. Para dupla o mais essencial da carreira foi o apoio dos pais, mesmo com a saudade deixada nas viagens fora de Fortaleza.

A música fez os irmãos traçar novas metas de vida ainda na escola. Benício tinha o sonho de fazer arquitetura ou engenharia. Pedro não teve nem tempo e ainda no terceiro ano do ensino médio ingressou no ramo musical.

Com seus 18 anos, Pedro afirma sentir falta de algumas fases da juventude. "Estava vivendo uma fase de escola e adolescência. Mas eu coloquei que queria música e tive que amadureci quanto ao trabalho. É o que eu amo", ressalta o jovem músico.

Benício afirma que o momento da carreira é feliz. A agenda de shows o preocupa pela distância da família que acaba sendo criada. "É um presente ter os fãs, as músicas que conquistam o público e relacionamentos que surgem com os novos músicos".

Pedro e Benício contam que o processo de criação de composições é baseado em história de relacionamento vivenciadas por eles ou amigos. Muitas vezes ressaltadas da chamada "sofrência", gênero em que os fins de relacionamentos são o foco.

Palcos

O trabalho de duas vozes nos shows sempre é um desafio nos palcos. Benício comanda as interpretações e é intercalado pelo o irmão durante as apresentações. No palco eles se unem em uma só voz e acreditam que isso é o diferencial da dupla. "Eu me encontrei na segunda voz. Eu sempre gostei muito de música. Quando eu ouvi o Benício cantando pela vez eu me encontrei na voz dele", diz Pedro.

Em termo financeiros, os irmãos contam que as composições renderam bons frutos. A compra de um carro e a realização dos desejos da mãe foi o que os deixou mais felizes na trajetória. "Foi legal comprar o primeiro carro. Ajudei todo mundo lá em casa. Cheguei para minha é perguntei como ela queria a casa e fiz como ela queria", comenta com um sorriso Benício.

A ascensão da dupla foi tão rápida que em pouco tempo gravaram um DVD. Com boa estrutura de palco e o visual deslumbrante do Terminal Marítimo do Porto do Mucuripe, com vista para a orla de Fortaleza, a dupla Pedro e Benício cantaram os sucessos do CD "Hipnose" e receberam Wesley Safadão, Simone e Simaria, Zé Felipe e a dupla Zé Neto e Cristiano como convidados especiais e interpretando canções inéditas.

Ao todo, a produção gerou 24 músicas, muitas já bem populares como "Hipnose", que dá título ao novo trabalho e "Serumaninho". Zé Felipe dividiu os microfones com a dupla em "Temperatura". Wesley Safadão interpretou "Meu coração não tem memória", enquanto Simone & Simaria cantaram "Meu coração surtou".

Tanto Pedro quanto Benício creditam o sucesso rápido, no meio sertanejo, ao trabalho da empresa Social Music. Com a produtora eles chegaram até ao palco do festival Villa Mix, maior do gênero, nas edições deste ano em Fortaleza e Teresina.

Para 2017, a dupla promete lançar o primeiro DVD da carreira no mês de janeiro. No YouTube já foram lançado alguns clipes da produção. O canal oficial já alcança a marca de 1.654.891 visualizações com apenas 33 vídeos onde é possível ver as mudanças na aparência, voz e na profissionalização da dupla.

Ranking do Brasil

As mais tocadas em show

1. Aquele 1% (Benício Neto/Vinícius Poeta)

2. Assiste aí de camarote (Barros Neto/Jota Reis)

3. Sosseguei (Thallys Pacheco)

