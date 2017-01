Puxa o Fole: Sol no paredão

00:00 · 07.01.2017

Uma nova Sol vem por aí. Além das canções de carreira solo já lançadas por Solange Almeida - "Duas e 23" e "Me Amar Direito", a cantora garante lançar outro trabalho antes da gravação do DVD em São Paulo, que acontece no próximo dia 8 de fevereiro.

Em entrevista ao jornalista José Maria Melo do Diário do Nordeste, a forrozeira revelou que vai gravar, em breve, um CD para tocar em 'paredões'. "Estou preparando um disco para rodar nos carros de som, como é de costume aqui no Ceará. O povão vai ouvir e realmente saber como vai ser meu show", revela Solange enquanto aguardava voo na madrugada do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

O último show com a banda Aviões do Forró acontece na terça-feira de Carnaval, no dia 28 de fevereiro, no tradicional agito momino de Luís Correia, litoral do Piauí.

Já o 'start' da nova etapa da carreira será em Petrolina, em Pernambuco, no dia 25 de março. "É uma cidade especial, tenho uma história de amor desde o início de tudo. Vamos estrear com uma festa conceito, a 'Sol Sunset', que conta com novo palco", adianta Solange logo após o Puxa o Fole anunciar a data do primeiro show agendado.

Decisão

Adiada por três anos, o desligamento da banda Aviões do Forró aconteceu no dia 22 de dezembro, tempo suficiente para sofrer a maturação necessária. "Tudo tem que ser muito bem pensado e planejado. Acho que por isso que passei esse tempo todo refletindo, medindo consequências, os prós e os contras. Foi tudo bem pensado. A gente só colhe o que a gente planta e eu plantei bem para colher isso", pondera a artista, ainda em conversa no Aeroporto. "Sigo solo mas quero que todos continuem respeitando muito o Xand", completa.

Transparência

É uma das virtudes de Solange Almeida. Como todos nós, Sol passa por dias que não são apenas felicidades e sorrisos. E conta que faz questão de não esconder isso dos fãs.

"Eu tenho um grande respeito com os fãs, a reciprocidade é sempre verdadeira e aberta. O dia que eu não estou bem eu abraço e digo como estou. Eu tiro a foto, mas a gente não vai conversar. Eles me respeitam muito por essa sinceridade", conta.

"Sei que muitos estão tristes e tantos outros estão comemorando (por conta da carreira solo), e eu só tenho gratidão a todos esses sentimentos que venho recebendo, tanto no cara a cara quanto nas redes sociais".