Puxa o Fole: Primeira vez no CE

00:00 · 14.01.2017

Dupla sertaneja mostra sintonia nas interpretações românticas nos shows ( Foto: Reinaldo Jorge ) Os cantores se despediram do Ceará em uma tarde brincando nas atrações e piscinas do Beach Park, em Aquiraz

Com o sertanejo carregado na voz e nas composições, a dupla Thaeme e Thiago animou noite em show na Capital. Cantores prometem novidades em 2017

Pela primeira vez na Capital cearense, a dupla sertaneja Thaeme e Thiago se apresentou no Ceará. A agenda voltada ao Sul e Sudeste do País atrasou a chegada dos cantores ao Nordeste, mas segundo eles, já planejam projetos à região. Apesar da ausência de apresentações, os vocalistas emplacaram hits conhecidos no Estado, como a canção "Ai que dó" e "O que acontece na balada".

Em Fortaleza, a casa Austin Country Pub recebeu a dupla por meio do projeto de outros sertanejos, a dupla Luís Marcelo e Gabriel. Com exclusividade ao Puxa o Fole, Thaeme e Thiago falaram sobre o avanço do forró em regiões em que o sertanejo domina, além das novidades para 2017.

Os vocalistas dividem os palcos a cerca de quatro anos. Thaeme conta que as apresentações mudaram muito com a alteração da voz masculina.Antes, ela era a primeira voz e, atualmente, está mais equilibrado a divisão.

"Não existe uma música que Thaeme e Thiago não possam cantar. Nos três primeiros anos da dupla era mais eu fazendo a primeira voz. Fizemos mudança de vocalista, era o Thiago Servo, ficou dois anos". O cantor Guilherme Bertoldo, ex-vocalista do Grupo Tradição - banda que lançou Michel Teló - ficou na vaga e adotou o nome artístico de Thiago Bertoldo.

Thiago avalia que agora as apresentações são bem semelhantes as de forró, onde existem momentos e composições voltadas especificamente para homens e mulheres.

"Na balada toda situação acontece com homem e mulher. Ela canta o que aconteceu com a mulher eu com os homens. É bem universal", brinca. Do forró, o sertanejo diz que escuta nomes do "forró das antigas" até os mais atuais. "Eu escuto Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró, Solteirões do Forró, entre outros. Toda semana eu baixo. Eu adoro! A gente pega muita coisa pra usar".

Já Thaeme destaca que nas apresentações nas casas de sertanejo sempre rola nomes conhecidos como Wesley Safadão, Aviões do Forró e as irmãs Simone e Simaria. "Hoje os ritmos estão próximos. Dividimos vários shows em São Paulo e em Salvador com os cantores de forró", lembra. Os músicos também avaliam de forma positiva a invasão dos forrozeiros em regiões que só tocava sertanejo.

Audiovisual

Uma grande produção de palco, som e iluminação gravada debaixo de muita chuva, mas que não comprometeu a captação de imagens. Thaeme brinca dizendo que foi um "efeito especial". O DVD "Ethernize" foi gravado no Expotrade Convention Center em Curitiba, no final de 2015.

Na ocasião, a dupla cantou alguns de seus principais sucessos, como "Bem Feito" e "Pra Ter Você Aqui", além de novas canções, a exemplo de "Igreja ou Barzinho" e "Ethernize". Participaram no palco o cantor Gusttavo Lima, que interpretou a canção "Fica Louca" - faixa esta que mesmo antes do lançamento de "Ethernize" já constava entre as 20 músicas mais tocadas em território nacional.

Ao todo, 40 mil ingressos foram vendidos e revertidos em brinquedos para crianças carentes. Quem adquirir o produto vai poder encontrar uma seção de making of e bastidores da produção.

Para 2017, os cantores continuaram com a divulgação do DVD, além de já prepararem novas músicas fora da produção.

Segundo eles o mercado exige ser rápido na apresentação de conteúdo. Eles contam que pensam em fazer mais shows nas regiões Norte e Nordeste, além de uma turnê Internacional.

Os sertanejos já levam a turnê "Ethernize" há um ano para todo o Brasil. Eles revelaram a vontade de trazer o grande show também para a capital cearense. "A gente sempre pensa em gravar o DVD e poder levar toda essa estrutura para a estrada, para os fãs de todo o país. Queremos muito trazer a turnê para Fortaleza. O DVD tem uma pegada de forró, tem a cara de Fortaleza, o show é muito animado", disse Thiago.

Diversão

Em Fortaleza, a dupla se apresentou na casa sertaneja Austin County Pub, na última terça-feira (10). Os cantores participaram de um pocket show a convite dos cearenses que também cantam sertanejo Luís Marcelo & Gabriel. Eles movimentam as terças-feiras das férias no Austin com o projeto "LM&G Convida".

"Já conhecíamos o trabalho deles, eles mandam muito bem no sertanejo, são muito respeitados. A gente está muito feliz por essa participação porque vamos ter a oportunidade de estar perto do público que curte o nosso trabalho pela primeira vez em Fortaleza", afirmou, empolgada Thaeme. A dupla sertaneja terminou a passagem no Ceará, em uma tarde, nos brinquedos do Beach Park. Eles foram desafiados a enfrentar o brinquedo Vaikuntudo, mas só Thaeme desceu.

No ritmo de pré-carnaval

Hoje, o "Bloquinho de Verão" vai reunir a dupla Rafa e Pipo e o grupo FitDance em um belo cenário. O local da festa é o Terminal Marítimo de Passageiros. O evento começa às 16h. Os ingressos estão sendo vendidos na Social Tickets no Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu.

"Patroas" em Fortaleza

As rainhas do sertanejo, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa, vão comandar a "Festa da Patroas" no dia 22 de janeiro, no Forró no Sítio. O Puxa o Fole vai levar seis fãs ao evento. O sorteio será divulgado por meio das redes sociais da coluna. Fique ligado!

Festa agrega sertanejo e funk

A dupla Luis Marcelo e Gabriel vai unir o funk carioca com sertanejo em uma edição do"Baile LM &G". Participam MC Gibi, Maynon e DJ Caio. A apresentação acontece na Pink Elephant Fortaleza, no dia 21 de janeiro. Informações pelo telefone (85) 98197-5191.

"Paquero" com forró nas férias

A Banda Pé de Ouro e a cantora Monique Pessoa prometem animar a noite dos forrozeiros no fim de semana. Eles se reúne na 1ª edição do "Paquero In férias", hoje, na Av. 13 de maio, 2835, no bairro Benfica. Informações pelo telefone 99682.0322.