00:00 · 14.07.2018

Além de atrações Nacionais como os sertanejos Marília Mendonça e Luan Santana, o Ceará emplaca mais de 20 artistas no evento, entre eles Zé Cantor e Raphael Alencar

Com nova produtora no comando, shows da Expocrato diversificam ritmos em 2018, mas gêneros forró e sertanejo seguem fortes no evento com 80% da programação musical

O bicho vai pegar no Crato. Trocadilho à parte, a tradicional feira agropecuária Expocrato chega a 67ª edição neste ano e, como de costume, agrega grande festival musical durante os dias de evento no Cariri cearense. A festa terá cobertura in loco do Puxa o Fole, com atualizações no blog da Coluna.

São 51 atrações na programação que promete agitar a região de 14 a 22 de julho. O forró e o sertanejo estão representados com 41 nomes, equivalente a 80,4% da grade. Pop, rock, MPB, reggae e música eletrônica são outros estilos presentes.

Logo na noite de abertura, sobem ao palco duas gerações símbolos do regionalismo: a jovem cantora Eduarda Brasil, paraibana que venceu a última edição do programa "The Voice Kids"; e o cantor, compositor e instrumentista cearense Fábio Carneirinho.

Atrações

Léo Magalhães, Toca do Vale, Ítalo e Renno, Marília Mendonça, Solteirões, Gusttavo Lima, Aviões, Avine Vinny, Matheus e Kauan, Luan Santana, Jorge e Mateus, Simone (da dupla com Simaria), Iohannes, Wallas, Jonas Esticado e Gustavo Mioto são alguns nomes do forró e do sertanejo na line up. (Confira programação completa na página 3).

A festa também terá um dia de shows dedicado ao "forró das antigas". Bandas como Mastruz com Leite, Calcinha Preta, Limão com Mel e Noda de Caju estarão reunidas na quarta-feira (18) de festival - excelente dia para relembrar sucessos do gênero que marcaram época.

Músicos locais

Quem também sobe ao palco é Raphael Alencar (foto acima de Luan Santana). Natural do Cariri, o artista canta no encerramento do festival. Na edição anterior, o músico fez participação no show de Gabriel Diniz, e agora retorna ao evento com show próprio.

"Sou grato a Deus por saber que farei parte dessa grande festa. Minha expectativa está a mil. Estarei levando meu novo show, com repertório atualizado, e não deixarei de tocar músicas autorais que marcaram a história da minha carreira", afirma Raphael Alencar. Ao todo, 18 grupos do Cariri estão confirmados, número recorde entre todas as edições.

Quem for aos shows não ficará parado durante os intervalos. As pausas para troca de equipamentos das bandas serão animadas com apresentações culturais. O preço dos ingressos, por dia, varia de R$ 20 (meia do setor Arena) a R$ 360 (inteira do Camarote do Rei - com bufê de frios e salgados). Não haverá setor open bar.

De fora

O cantor Wesley Safadão, atração carimbada das últimas edições, é ausência neste ano. O vocalista pertence à produtora que conduziu a parte de shows da Expocrato nos últimos dez anos - e que, por falta de entendimento nas negociações com a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Bio-Região do Araripe (ACCOA), deixou de promover o tradicional evento do Interior.

Show pirotécnico

A produção promete "grande espetáculo pirotécnico, que deverá iluminar o céu da cidade do Crato no início da programação a cada dia". A promessa é que o show de luzes seja o maior entre os já realizados no evento.

As apresentações por noite deverão ter, em média, 50 segundos de queima de fogos. Na abertura, sábado (14), a queima de fogos será maior, com um minuto e 20 segundos, sincronizada com luz e música.

"Cada noite de programação terá um show pirotécnico único, projetado e sincronizado com música temática", ressalta Ivan Queiroz, responsável pelo projeto.

Para evitar distúrbios aos animais presentes no Parque de Exposição, a organização garante que o show contará com tecnologia silenciadora.

Meio milhão de visitantes são aguardados durante os dias de Expocrato na reformulada estrutura do Parque Pedro Felício Cavalcante.

Grande parte dos hotéis e pousadas de Crato e Juazeiro do Norte está lotada. Para quem busca hospedagem de última hora, a cidade de Barbalha ainda possui vagas disponíveis para o período.

"A Expocrato é mais do que um espaço de lazer, é um instrumento de desenvolvimento econômico, social e cultural para a região. Diante de um evento de tamanha dimensão, nós queremos proporcionar entretenimento de alta qualidade, com toda segurança, conforto e encantamento para a sociedade caririense e visitantes", destaca Marcelo Rocha, sócio da empresa que produz a festa.

Audição sertaneja

A dupla Bruno e Marrone prepara gravação de novo DVD. Em Uberlândia (MG), os cantores realizaram audições com vários compositores, entre eles o grupo “Seu Hit”, formado por nordestinos. Deles, oito músicas foram apresentadas na reunião. A parceria musical já é antiga. “Na Conta da Loucura”, “Sua Melhor Versão” e “Turnê de amor” são letras da empresa que já foram gravadas por Bruno e Marrone. Na primeira semana de julho, o grupo de compositores também participou de audições da dupla sertaneja Henrique e Juliano.

Reggae sertanejo

Com Larissa Manoela e Lorena Improta, Zezé di Camargo e Luciano gravaram, nessa semana, clipe da canção “Reggae in Roça”, no interior de São Paulo. A produção sertaneja com pitadas do ritmo jamaicano está prevista para ser lançada no dia 3 de agosto.

Problema no avião de Wesley

Em meio à polêmica envolvendo a ex-mulher, Mileide Mihaile, Safadão passou por problemas com sua aeronave particular. Um superaquecimento na bateria do avião impossibilitou o transporte para uma apresentação em Minas Gerais. O show foi remarcado.

Emprego e renda no forró

Mesmo ainda distante do topo das paradas musicais, Junior Vianna comemora o tamanho da banda, que hoje, conta com cerca de 70 funcionários. “Fico feliz demais em poder dar emprego a tanta gente. Só peço a Deus que me ajude para nunca faltar trabalho para nós”, diz.

Troca de produtora

O cantor sertanejo Israel Novaes acaba de entrar para o casting da empresa Mega Produções Artísticas. Ele deixou a produtora Audiomix em abril deste ano. A Mega gerencia shows da dupla João Neto e Frederico e das cantoras May e Karen. A agenda dele é voltada para Região Sudeste.