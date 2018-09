00:00 · 22.09.2018

Chamada de "Menina Gil", a pernambucana de Lajedo acumula passagens por bandas de expressão no Ceará

Mesmo com o acúmulo de dois anos de carreira solo após passagens por bandas de expressão regional, a cantora pernambucana Gil Mendes afirma que ainda não sente diferença entre os dois formatos. "Não foi um choque, pois já cantava só no Forró dos Plays após a saída do antigo parceiro. Com a tendência dos artistas trabalharem o próprio nome e não o da banda, decidi sair de lá. Nem tinha me programado", avalia a vocalista em entrevista à coluna Puxa o Fole.

Na segunda-feira (17), Gil lançou oficialmente nova música de trabalho nas plataformas digitais. "Por Água Abaixo" é a aposta da cantora para maturar um futuro projeto de DVD. A letra, segundo ela, já caiu na graça dos forrozeiros. Em enquete realizada em uma rede de rádios de Sergipe, a canção superou o lançamento de "Só Pra Castigar", do cearense Wesley Safadão.

"Fiz um show ao vivo e a galera gostou. Começaram a postar os vídeos e eu adiantei", diz Gil em referência à divulgação que fez antes do lançamento oficial. A artista explica que a música é "linda" e "fala a história de muita gente". "É daqueles amores que a gente vive fugindo, mas quando você encontra em algum lugar, vai tudo por água abaixo". A pernambucana estuda gravar clipe da nova canção.

EP e DVD

Gil prepara ainda o lançamento de outras cinco músicas que, junto com "Por Água Abaixo", irão compor um EP, avaliado como o passo inicial para a consolidação do primeiro DVD de carreira solo. "Estávamos programados para filmar agora em setembro, mas sentamos com a equipe e decidimos fazer primeiro um EP, que é o que está rolando de modinha no momento. Música é que nem roupa, você entra na moda mesmo não querendo para não ficar de fora do mercado", pontua.

Ela explica que as seis inéditas serão uma espécie de termômetro. "Ainda não temos material suficiente para fazer um DVD autoral. Vamos ver a resposta do EP para então gravarmos o DVD. O difícil vai ser decidir o local. É fã em todo lugarzinho".

Apresentações

Gil afirma ter uma agenda com média de 20 shows mensais, com exceção do período junino, quando os números das bandas de forró e sertanejo tendem a crescer.

"Minha agenda é bem espalhada. Tem fim de semana que rodo dois mil quilômetros. Não medimos esforços para ir onde a galera está pedindo a gente. Além disso, o mundo está muito difícil para se trabalhar. Você não pode botar banca", diz.

Questionada se a dificuldade citada se refere a forte concorrência no mercado, principalmente em Fortaleza, Gil afirma que a questão do trabalho atualmente é inerente à qualquer área de atuação, mas que o crescimento no número de bandas pode depreciar o preço do cachê.

Nos shows, Gil Mendes apresenta músicas assinadas por compositores especialmente para a banda, assim como canções que fazem sucesso na voz de outros artistas. As composições próprias da pernambucana, porém, são minoria no repertório. Gil afirma ser tímida com as letras que escreve.

"A gente faz show para agradar o público que gosta de ouvir de tudo. Mesmo cantando só no Forró dos Plays, não carregava as responsabilidades no meu nome. A gente tem que fazer o melhor a cada dia para as pessoas. É o meu nome que está em jogo, minha história", afirma Gil em contraponto à afirmação inicial de que não sentiu fortes mudanças ao optar pela carreira solo. Ao Puxa o Fole, a vocalista revela ainda ter "muito medo de errar e não agradar o público nos shows".

Bagagem

A forrozeira conta que tem gratidão pelas passagens por cada banda que a ajudou a lapidá-la como cantora e como pessoa. Desde o início aos 14 anos na Banda Styllus ao pesado batente do Forró Real. "A Styllus foi minha base, quase tudo que sei eu aprendi lá. Foi quando saí de Pernambuco para morar no Ceará. Na Gaviões conheci umas das minhas melhores amigas. Já na Forró Real, uma banda que o Ceará ama, eu fiquei bem conhecida. Mas lá é rojão, tem uma hora que você não aguenta", descreve Gil, que, além do Forró dos Plays, também cantou na banda Garota Safada, ao lado de Safadão.

Ceará

Sobre Fortaleza ainda ser cidade referência do Forró - mesmo com a concorrência de Recife após o fortalecimento de escritórios na Cidade Maurícia; e com a concorrência sertaneja com base fincada no Centro-Oeste - Gil acredita que a Capital do Estado ainda é um importante foco da música.

"Fortaleza ainda é um grande centro, mas deu uma esfriada. Isso é inegável. Mudou muito, hoje as pessoas estão conseguindo se destacar e viver em outros Estados", pontua.

Para ela, os cantores continuam com o desejo de gravar trabalhos no Ceará, mas lamenta a perca das grandes casas de shows que animavam a cidade todo fim de semana, com festas lotadas e, inclusive, com ingressos mais acessíveis. "Toco pouco em Fortaleza por causa disso. Não tem mais casa grande ou de médio porte e nem está tendo festa como antigamente. O que está acontecendo é o seguinte: ou a gente não entra na grade porque não estamos em destaque como as outras ou a gente fica para tocar em uma casa menor, o que não compensa e não bate com nossa meta financeira".

FM 93 realiza novos pockets shows



Em outubro, a FM 93 completa 42 anos. Como forma de agradecer a audiência dos ouvintes, a rádio levará pockets shows no mês de aniversário. No dia 3, o forrozeiro Wallas Arrais participa do primeiro show nos estúdios do programa "93 Ao Vivo".

A banda Lagosta Bronzeada também está programada, no dia 17. O cantor Felipão recebe fãs no dia 24. Ele lançará uma música inédita durante transmissão. Na última quarta-feira de outubro é a vez de Zé Cantor levar toda irreverência do forró.

Representando as vozes femininas, a cantora Samyra Show participa das ações de aniversário. No dia 1º de outubro, ela lança o sorteio de um iPhone 6S. Para participar, o ouvinte deve anotar por 10 dias o horário em que a música dela irá tocar.

No dia 31 de outubro, Samyra estará ao vivo no "Papo 93", com Patrício Luza, para anunciar o ganhador. Já pensou em ganhar um salário mínimo até o fim do ano? Quem escutar o programa da apresentadora Samantha Marques, o "Disque e Toque", pode concorrer.

O "Fim de Ano Garantido" vai conceder um salário até dezembro. Para concorrer, o ouvinte deve ficar atento as senhas que serão divulgadas pela apresentadora durante a programação musical. Os apresentadores Leyla Diógenes, Wagner Venturini e Tony Nunes também participam da programação.

Há um ano e nove meses, Kaká Filho, coordenador artístico da FM 93, vem apresentando êxito em parcerias com grandes eventos e artistas. "Nossa intenção é aproximar os artistas dos fãs", revela o gestor.

Curtas do forró e sertanejo

Após novo mal estar de Simaria, as Coleguinhas anunciaram pausa na carreira. Farão apenas shows até então marcados. // Nasceu Dom, novo filho de Safadão. // Sâmya Maia iniciou a carreira solo com balé masculino. // Bonde do Brasil desligou os cantores Jhonson e Gaby.

Música de Avine com Ludmilla

Avine Vinny lançou, sexta (21), a música "Tô Fechado com Ela", que conta com participação de Ludmilla. O single está disponível nas plataformas digitais e também ganhou clipe no YouTube. O vídeo é em formato de animação e apresenta "bonequinos" dos dois artistas.

Sertanejo e arquitetura

O Austin Pub, local que recebe shows sertanejos em Fortaleza, inaugurou, quinta (20), ambiente na 20ª edição da CasaCor Ceará, com presença da banda residente. O espaço intitulado "Austin Design" é assinado pelo arquiteto Cauê Aguiar e conta com projeto sustentável.