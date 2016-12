Puxa o Fole: Novo Aviões

00:00 · 24.12.2016

Solange Almeida anuncia saída da banda Aviões do Forró para ingressar em carreira solo. Do outro lado, Xand segue sozinho na banda e promete novidades. Dupla marcou geração no forró em seus 14 anos de estrada

O final de 2016 não trouxe boas novas para a música cearense. A saída de Solange Almeida da banda Aviões do Forró, anunciada na última quinta-feira (22) em primeira mão por esta coluna, surpreendeu fãs, mas nem tanto, já que os boatos sobre o desligamento de Sol corriam aos montes, há anos.

O desejo da baiana de ingressar uma nova etapa em sua vida profissional existe de 2013. Foi adiada por três anos. Em fevereiro, após o Carnaval, a dobradinha que embalou histórias e momentos de brasileiros não existirá mais.

Xand e Sol mostram sintonia nos palcos, tão forte que a amizade dos dois se torna atração à parte nos palcos. Isso reflete no trabalho. Manter uma boa relação como a dos dois na cena do forró é uma raridade, com tantas rivalidades, ganância e trocas de vocalistas. 14 anos de formação com a mesma dupla, se mantendo importante na música nacional, é algo a se celebrar.

Um avião não funciona sem uma das asas. Claro que a banda, que segue em atividade, não será a mesma. Não interprete como ruim. A vida muda. Não necessariamente para algo melhor, mas para o diferente. Xand segue sozinho no Aviões. Decisão mais que acertada dos empresários de não buscarem substituta para Solange. Agora será o artista Xand. A marca do nome deve ganhar mais força e passará a ser mais explorada, como aconteceu com Wesley e a Garota Safada. Nosso Xandinho já eternizou sua voz no imaginário dos forrozeiros e com certeza continuará "estourado" no meio. A boa relação com os demais artistas, a humildade e a pegada de empresário vão ser essenciais neste momento.

Como o grande astro do nosso sistema solar, Sol brilha. E muito. O pontapé inicial da caminhada solo acontece com a gravação de DVD no tradicional Citibank Hall, em São Paulo. Não há dúvidas de que a produção será um sucesso. O esmero com a construção do DVD leva a esse caminho. Solo, a cantora vai nos mostrar sua face além do forró. E capacidade não falta.

Se antes os "aviãozeiros" aguardavam ansiosamente por um show da banda, agora ganharão duas exibições. Dois momentos distintos para curtirem os artistas. O forró ficou triste neste fim de ano, mas com certeza abrirá um imenso sorriso com a boa nova de 2017: os novos caminhos de Sol e Xand.

Confira análise dos colunistas

Entrevista com Carlinhos Aristides

Futuro do Aviões

Em entrevista exclusiva à Coluna Puxa o Fole, o empresário do Aviões do Forró, Carlos Aristides, revelou os novos rumos da banda que seguirá somente com Xand Avião. O gestor conta que um DVD e uma turnê internacional já estão programadas para acontecer no próximo ano.

Há 14 anos, o empresário lidera o grupo de forró. Segundo ele, o momento mais alegre durante a gestão da banda foi quando o Aviões iniciou carreira nacional. Ele também acompanhou premiações e novas parcerias musicais ao longo da história da banda.

Na concepção de Carlinhos o diferencial da marca Aviões sempre foi a inovação e ousadia das festas nas quais adequam a linguagem dos eventos de forró ao crescente e diferente público que o mercado apresenta. Confira entrevista com o empresário:

O que Solange Almeida representou para o Aviões nesses 14 anos?

Solange representou o espírito alegre e leve do Aviões do Forró. No palco sempre foi uma rainha e conduzia o show com elegância. Solange Almeida sempre foi uma guerreira ao longo desses 14 anos. A estrada não é fácil e ela, como mulher e mãe, sempre esteve disposta a levar um show de qualidade e cheio de amor para os fãs da banda.

Solange Almeida continua como artista da A3 entretenimento?

Sobre esse fato ainda não está definido os planos, se ela fica ou se vai para outro escritório musical. Mesmo com a saída de Sol, o Aviões continua com contrato na empresa goiana AudioMix. Estamos com contrato assinado desde setembro deste ano. O Aviões também segue na A3 Entretenimento.

A agenda de shows já está sendo vendida só com o Xand Avião?

Já estamos vendendo sim, shows só com ele. Já temos vários eventos fechados só com o Xand. As primeiras apresentações solos de Xand já estão marcadas no Rio de Janeiro, Manaus, Salvador, Goiânia, Recife e Fortaleza.

Não pretendem realocar a voz feminina com outra cantora?

Não temos pretensão de inserir nenhuma voz feminina nos próximos anos. A banda será somente em cima do Xand. Esses são moldes atuais do mercado da música.

Há um estudo para o retorno do ballet do Aviões?

Não passa por nossa cabeça, no momento, o retorno das meninas do ballet.

Quais os planos da banda para 2017?

Temos já definidos um cronograma para o ano de 2017. Xand gravará um DVD. Algumas músicas já estão sendo preparadas com participações. Uma turnê internacional do cantor também já está sendo preparada para o próximo ano. Uma ação que faremos e sempre tivemos vontade de fazer é um projeto social. O Aviões irá abraçar uma instituição, ainda não definida. Estamos em processo de negociação.



Carlos Aristides, empresário do Aviões do Forro

Terça sertaneja

Durante a temporada de férias em Fortaleza, a dupla Luís Marcelo e Gabriel recebe, em todas as terças-feiras, convidados para dividir o palco do Austin Pub. O agito está garantido para as próximas quatro semanas, no mínimo. Entre os convidados já acertados estão o funkeiro Mr. Catra e a dupla Thaeme e Thiago, sertanejos de sucesso eixo Sul/Sudeste do País que dificilmente cumprem agenda de shows no Nordeste.

Gusttavo Lima será papai

O cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa Suita serão pais de um menino. O casal está junto há quatro anos, com uma rápida separação no ano passado. O curioso é que o artista acabou virando personagem do seu próprio hit musical: "O cachaceiro virou homem de família".

Villa Mix lança loja virtual

Bonés, chinelos, canecas, mochilas, acessórios, squeezes, copos e toalhas. Os produtos tem preço que iniciam em R$14 a R$250 e são mais de 40 produtos oficiais com características únicas. Para saber mais sobre a linha da marca acesse: ww.Audiomixstore.Com.Br/villamix

Forrozeiro grava DVD em Mansão

Don Ruann gravou seu primeiro DVD na última segunda-feira (19), na Mansão na Lagoa, em Fortaleza. A gravação contou com as participações especiais de Gabriel Diniz, Avine Vinny e Iohannes. O projeto "Don Ruann Sensation" reuniu 200 pessoas sob o pôr do sol alencarino.