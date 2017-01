Puxa o Fole

00:00 · 21.01.2017

Com novo fôlego e cheia de planos, Walkyria Santos traça carreira solo no seu 22º ano dedicado à música ( Fotos: Helene Santos ) Última apresentação de Walkyria foi no Réveillon de Fortaleza

Em entrevista à Coluna, Walkyria Santos revela detalhes da saída do Solteirões, comenta relação com Zé Cantor e fala empolgada sobre os planos da fase solo

Convidamos a cantora Walkyria Santos para uma volta no Passeio Público, ícone histórico de Fortaleza. Apesar de manter residência em Natal, no vizinho Rio Grande do Norte, a vocalista se sentiu a vontade e fez revelações sobre sua carreira, afinal, a Capital é o berço dos novos passos da 'Lôra'.

Há dois anos e dois meses, a ex-Magníficos assumia o comando da banda Solteirões do Forró, ao lado de Zé Cantor, e fincava projetos na Capital cearense. O desejo por seguir em carreira solo culminou na derradeira apresentação com a banda, no último Réveillon. E mesmo tendo o nome construído na Magníficos, a vocalista confessa ter mais apreço pela passagem no Solteirões.

"Foram dois anos de alegria. Sinto saudade dos meus companheiros. Senti muito mais com a saída do Solteirões do que a da Magníficos. O carinho e o trabalho em conjunto que eu contava aqui eu não tinha lá", revela. "Solteirões é uma banda que vai ficar no meu coração igual a Magníficos, mas com uma saudade que dói muito mais".

Wal revela ainda que conversou com seus empresários da A3 antes mesmo que Solange Almeida, que também decidiu seguir sozinha nos vocais.

"Falei bem antes da Sol. Pedi para sair em março, mas o Aristides e o Evertinho (empresários) pediram que eu ficasse até dezembro para pensar melhor", conta.

"Continuei com o mesmo pensamento em seguir solo, e me disponibilizei para ficar até o Carnaval, mas eles preferiram finalizar o trabalho no Réveillon. Disseram que iam trabalhar o produto deles nesse período. Eu entendi. Não seria legal para mim, nem para os fãs e para a banda. Saí na paz total", explica.

A cantora descarta a possibilidade do desligamento em decorrência do escândalo da sonegação de impostos de bandas, incluindo o Solteirões, desvendado pela Polícia Federal através da Operação For All em outubro de 2016.

"Eu nem me envolvi nisso. Como eu era nova na casa, eu não assinava papel nenhum, não tinha conhecimento de nada que acontecia lá", garante.

"Não tive nenhum problema com patrão ou com parceiros. Já estou com quase 40 (atualmente com 38), não posso ficar com medinho de descobrir as coisas. Então eu me joguei e ainda dou para o caldo, viu?", brinca Walkyria.

"Todo cantor de banda, quando ele não é dono do projeto, ele quer sim fazer uma carreira. Solo você pode colocar suas ideias, suas verdades, que quando estamos como empregados não podemos colocar tudo o que queremos", diz.

Zé Cantor

A forrozeira define o antigo companheiro de palco como fofo e bacaninha. "Meu parceirinho para sempre", diz, apesar dos contratempos.

"O Zé é maravilhoso, muito tranquilo, cara do bem. Nós tínhamos nossas diferenças no repertório, não vou dizer que era mil maravilhas porque não era. Tinha hora que eu dizia, 'ei meu filho, venha cá, que eu tô cantando só isso aqui, bote um pouquinho pra cá, você tá cantando demais, tire um pouquinho'. Acontecia isso e vai acontecer em todo lugar que se divide repertório", revela.

Para frente

O primeiro show de Walkyria em carreira solo deve acontecer apenas em março, tempo de intervalo suficiente para ensaios e para alinhar os mais minuciosos detalhes.

"Eu não sei ser acelerada. Não sei escolher uma música muito rápido e depois se arrepender", conta ela, que lançou recentemente a canção "Viro a Esquina".

Ela recebeu propostas para cantar em festas no Carnaval na Paraíba em Pernambuco, e está analisando os convites. "A gente não pode deixar de lado o 'faz me rir'", confessa Wal, fazendo referência ao dinheiro. Caso aceite, ainda sim sua apresentação será voltada ao estilo momino, e não ao projeto solo que está em fase de montagem.

Os primeiros passos da nova etapa já estão amarrados. Walkyria vai gravar novos CD e DVD. O último será filmado em Fortaleza - a vocalista ainda decide com sua equipe se vai gravar em um espaço aberto ao público ou em estúdio. A produção será de Amedício Júnior, marido de Bete Nascimento. Já a escolha dos músicos da futura banda ficará por conta de Paulinho, seu produtor musical e tecladista.

'Minha verdade'

Sorridente e empolgada com os planos, Walkyria fala bastante em sua 'verdade'. E reflete, ao longo da conversa, a autenticidade de quem não se esconde em mentiras.

"Só vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, vou cantar o amor. Músicas de duplo sentido eu não sou apta a cantar. Vou escolher meu repertório. Não vou me resguardar a um sertanejo, a um forró das antigas ou vanerão. Se eu conseguir realizar tudo que eu planejo, vai ser o estouro do Brasil", adianta. "Segura a loira, a diferença está no gemido!", finaliza com bom humor.

Sonho x Mercado

Walkyria Santos e a MPB

"Se eu fosse escolher um ritmo para cantar seria MPB. Eu amo, está na minha alma", conta Walkyria. Apesar de gostar do forró, ritmo a qual está inserida há mais de 22 anos de carreira, a vocalista confessa ter o sonho de dedicar seus trabalhos à Música Popular Brasileira.

Mas o financeiro pesa. Para manter uma casa em Natal com três filhos, Wal prefere seguir no forró. "Não vai me dar dinheiro, como é que mamãe vai criar os meninos? Não posso colocar essas músicas (de MPB) no show porque meu público de hoje não vai saber, nem cantar", pontua.

Para suprir esse espaço, Walkyria interpreta seus artistas preferidos em seu canal no YouTube. Já cantou Chico Buarque, Gal Costa e Vander Lee, cantores que ouvia quando criança.

A 'Lôra" diz ainda que, de tão saturada dos palcos, não costuma ouvir forró em suas playlists, muito menos as suas próprias canções. O foco é mesmo a MPB.

Concurso para cantora

A banda Mastruz com Leite vai passar por muitas mudanças, uma delas é a contratação de uma nova vocalista por meio de concurso.

A Mastruz recebe inscrições por meio de vídeos no Whatsapp (85) 999305814 até março.

A ideia é de Emanuel Gurgel, que busca resgatar a tradição dos concursos nas bandas de forró. Kátia Cilene, por exemplo, ingressou no grupo dessa forma. A ideia do empresário é realizar as etapas finais da disputa ao vivo no YouTube com a presença de jurados.

Antes da série de mudanças, a banda faz, nesta terça (24), pocket show no estúdio da FM 93 para 20 ouvintes selecionados. O show terá início às 18h e será transmitido tanto pela rádio como pelo site da emissora.

O domingão é com elas

Finalmente o projeto Festa das Patroas chega ao Ceará. Neste domingo (21), sobem ao palco do Forró no Sítio, no Eusébio, as 'estouradas' Marília Mendonça, Maiara e Maraisa e Paula Mattos (pela primeira vez em solo alencarino). Aqui, a festa pensada para promover o trabalho das artistas da WorkShow - e que suscita a discussão sobre empoderamento feminino - terá as participações de três bandas compostas por vocalistas masculinos. Reflita!

Música para apaixonados

O novo repertório de Matheus e Kauan, disponível na íntegra em canais não oficiais no YouTube, é uma excelente pedida para os fãs de sertanejo romântico. A dupla está tão apaixonante quanto no álbum 'Face a Face'. Uma canção que não pode ficar de fora de qualquer playlist é "Nessas Horas".'