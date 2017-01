Puxa o Fole: Eterna compositora

00:00 · 28.01.2017

Durante a transmissão do quadro "93 Ao vivo", a compositora dividou os vocais com a banda Mastruz com Leite

Conhecida por grandes hits do forró no Ceará, a compositora Rita de Cássia conversou com o Puxa o Fole e avaliou o mercado musical, além de comentar ascensão das mulheres na música

Ela é conhecida no forró por ser a mãe de grandes composições como os hits "Meu vaqueiro, meu peão" e "Saga de um vaqueiro". Em entrevista ao Puxa o Fole, a compositora Rita de Cássia declarou sentir que as letras do gênero estão com tempo curto no mercado musical. No bate papo, ela também avaliou a participação das mulheres que estão seguindo carreira solo no forró e sertanejo.

Rita de Cássia participou, na última semana, do quadro "93 Ao vivo" da FM93 e dividiu o palco com a banda Mastruz com Leite, grupo que possui parte das composições da cantora no repertório.

Na avaliação da forrozeira, as composições estão com temáticas momentâneas, o que dificulta a permanência e a continuidade das canções para gerações futuras. "Eu falo muito para os compositores, vamos fazer composições em que as poesias sejam eternas. Que em um amanhã sejam regravadas. Hoje as músicas estão durando três meses e o compositor perde no futuro. Eu prezo por uma boa letra, pois elas se eternizam", declara ela que já criou mais de 500 composições de forró.

Rita conta que sempre voltou suas letras e melodias para a vida do sertanejo e sempre pautando uma história de amor. "Você tem que deixar saber o que você está deixando para as novas gerações que estão vindo. Eu me preocupo muito com isso. Além de contar a história do meu povo, eu falo das vitórias e lutas que é exatamente o retrato da população. Sempre com amor!".

Mercado feminino

Questionada sobre a ascensão das mulheres no mercado musical do forró e sertanejo, além dos anúncios de carreiras solos, como das cantoras Solange Almeida e Walkyria Santos, Rita considera que houve um atraso nesse processo e que isso seguirá nos próximos anos. "Houve um certo momento em que as meninas estavam deixando de lado a música e cantando pouco nas bandas".

A forrozeira explana que em décadas passadas as letras eram bem masculinas e projetavam apenas os homens. "Os repertórios estavam sempre em cima dos vocalistas. O tempo e mercado fez parte das mulheres perceberem e ver a possibilidade do crescimento musical. As mulheres hoje possuem independência e estão super bem. Acredito que a tendência é essa e muitas outras devem surgir", avalia Rita de Cássia.

Sobre a carreira na música e na venda de composições, Rita afirma que suas letras a sustentam há 20 anos e não pretende mudar o seu jeito de escrever por condições criadas pelo mercado. "Eu coloco poucas novidades, mas sempre lanço algo. O que são eternas são as que eu já compus. Só gravam minhas letras quem gosta de qualidade e poesia. O Mercado hoje tá voltado pro momento e o mais fácil. Eu sempre acreditei nas canções voltadas ao amor e continuarei escrevendo e cantando assim", reitera.

Para 2017, a compositora está planejando a produção de um novo álbum autoral. "Eu estou com a ideia de fazer o 'Rita de Cassia em novas poesias'. Mas ainda está em fase inicial".

Tierry lança promessa de h it para o Carnaval e já prepara novo DVD

O baiano aposta no sucesso de "Casado, Namorando, Solteiro"

Já próximo do Carnaval, o cantor Tierry acaba de lançar o clipe da música "Casado, Namorando, Solteiro". A composição autoral é a aposta do cantor junto com o violonista Matheusinho e os irmãos Rafa e Juan Lemos para o período momino. A composição conta a história de um homem que tem, ao mesmo tempo, os três estados civis. Com imagens captadas em São Paulo, o material contou com a participação da ex-Big Brother Flavia Viana e também da bailarina do Faustão Ariane Magri.

"O clipe vem para fortalecer ainda mais essa música que já estourou no País. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Os artistas, os fãs, todo mundo tá cantando junto e com a coreografia tá afiada para o Carnaval! Só tenho à agradecer!", ressalta Tierry.

O roteiro do clipe reuniu o cantor em uma interpretação com figurantes em cenários com bar e festa. A letra surgiu por sugestão de um amigo do compositor. "A composição nasceu de uma brincadeira entre amigos. Eu pedi um carona e, durante o trajeto, um colega soltou dizendo que tinha esse tema". Tierry conta que a música foi feita em 40 minutos e, logo em seguida, a 'dancinha' indicando cada estado civil.

De forma rápida a música já foi agregada aos repertórios de grandes artistas, como o do cantor Wesley Safadão.

Em entrevista ao Puxa o Fole, o cantor revelou que já prepara a gravação de um novo DVD. A nova produção vai levar 15 canções do artista. Ele adiantou à coluna que já foram confirmadas na produção as participações das irmãs Simone e Simaria, o cantor Pablo e o baiano Márcio Victor. No repertório também vai ter sertanejo nas vozes de Henrique e Diego.

Contratação

A produtora Áudio Mix anunciou, neste mês, o cantor Tierry para o casting artístico da empresa. Na avaliação do músico as composições foi o que atraiu a produtora. O compositor é autor das canções "Anjos cantam", "Vai Vendo" e "Senha de celular", interpretado por renomados artistas brasileiros.

Tierry chega para somar ao time de estrelas do escritório, que também conta com Humberto e Ronaldo; Jorge e Mateus; Matheus e Kauan; Jefferson Moraes; Guilherme e Santiago; Alok e Israel Novais.

Hits

Composições de Tierry

1. Dançando (Ivete Sangalo)

2. Vai vendo (Lucas Lucco) 3. Os anjos cantam (Jorge & Mateus)

4. Cartório (Claudia Leitte e Luan Santana)

5. Duvido você não tomar uma (Simone e Simaria)

6. Aí eu vi vantagem (Aviões do Forró)

"Amigos até a morte"

Encontramos Xand e Sol no camarim do Encanta Ceará. Em bate-papo, os dois reafirmaram a forte amizade. "Precisávamos inovar. Alguns fãs aceitam, outros não. O que nos deixa triste são os boatos de briga. Isso não existe. Temos um carinho imenso. O Xand é a pessoa que mais me conhece", diz Sol. Tem uns fãs que se dizem fãs mas não são, querem ver a intriga da gente. Vamos ser amigos até a morte e sempre estar juntos de coração e de mente", completa Xand.

Márcia quer mais Fortaleza

Apesar de morar em Fortaleza, Márcia Fellipe raramente tem shows agendados para a Capital cearense. Em conversa com a Coluna, a manauense fez um apelo para empresários de seu escritório para que possa tocar mais vezes na cidade.

Pilotando BMW aos 19 anos

Igor Guerra revelou sua paixão por carros à Coluna. Ele está desfilando pela cidade de BMW. "Gosto muito de carro, mas às vezes é vaidade, não vou negar. É bacana um cara ter um carro bom, estou muito feliz", diz o cantor, que ainda dirige os possantes do pai Tony Guerra.

Cheio de planos para 2017

Avine Vinny adiantou ao Puxa o Fole o que vai aprontar nos próximos meses: "Vou lançar o DVD de Jeri, o clipe da canção 'Então Vai' e meu CD de verão", que será gravado próxima semana. O sobralense terminou 2016 entre os 10 forrozeiros mais tocados nas rádios do País.