00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 11:12

Nathan Loketa tem a agenda de shows concentrada na região Nordeste, mas quer expandir até o fim do ano ( Foto: Thiago Gadelha )

Em pouco mais de seis meses após o lançamento do primeiro álbum na internet, o jovem músico Nathan Loketa já prepara o novo repertório musical. O recente trabalho é composto por um mix de sertanejo e funk na batida do forró, algo presente no primeiro CD. O cantor também revelou à coluna Puxa o Fole a gravação do primeiro clipe da carreira e os preparativos para os festejos de São João, o que ele já considera o maior desde que ingressou no forró.

Para compor a seleção de letras do novo álbum, o cantor ouviu vários compositores de todo o País. "A gente recebe em média de 30 a 50 letras para escolher uma. O trabalho é grande e, às vezes, passa algo despercebido. Temos que escutar repetidamente a mesma música", destaca. Ao todo, 18 canções estarão presentes na produção, sendo duas inéditas: "Doeu, doeu, doeu" e "Senta e relaxa".

Apesar do envio de letras de compositores residentes em outros Estados, as músicas selecionadas são de profissionais de Fortaleza. "Já temos parcerias com alguns compositores que escrevem para grandes nomes do forró como Wesley Safadão e Gabriel Diniz. Tudo que for de bom eles mandam", diz.

Sobre os gêneros e o modo como leva as interpretações musicais, Nathan conta que tenta unir um pouco de cada ritmo. "Nós mesclamos alguns funks e sertanejos em forró, entre outros sucessos de grandes bandas".

Do funk, ele interpretou "O grave bater", de MC Kevinho, e "Balança, balança", de MC Troia. A música sertaneja também foi contemplada com alguns hits como a canção "Acordando o prédio", do cantor Luan Santana, e "Vidinha de Balada" de Henrique e Juliano. Na avaliação de Nathan, a escolha das canções de outros cantores vai depender do gosto e ouvido de cada músico. "Isso é meio que pessoal. Para mim é uma coisa. Para o produtor é outra. Não existe uma receita. Se fosse assim, toda banda era sucesso. Você precisa sentir e jogar para o público. Quem decide são eles". A previsão de lançamento do novo repertório é para o dia 10 de abril no portal de downloads "Sua Música".

Trabalho

Em primeira mão à Coluna, Nathan revelou que vai gravar o clipe da canção "Doeu, doeu, doeu". A letra é uma das composições inéditas que foi escutada mais de 30 vezes por ele. "Essa música é diferente, pois vai ser a minha primeira romântica. Quando a gente ouviu, automaticamente já pensamos em um videoclipe. Acionamos alguns produtores e passamos a ideia. Estamos começando a botar no papel". Um outro intérprete forrozeiro deve participar da produção, mas ainda está sendo definido por questões de shows. "A participação do convidado só vai depender de agenda. Caso contrário, faremos em outra música de trabalho".

Após realizar muita pesquisa, o grupo do cantor escolheu o ator e diretor Rafael Almeida para dirigir a produção audiovisual do clipe. O jovem diretor já soma mais de 50 produções pela RA3 Filmes. Do forró, Rafael ficou conhecido pela direção do hit "Meu violão e o nosso cachorro", das cantoras Simone e Simaria. Ele também dirigiu, mais recentemente, um clipe da cantora Samyra Show, da então canção de trabalho "Coração Apertado".

Além da agenda apertada de eventos mensais, Nathan já se prepara para o período junino. Ele conta que é bem complicado pois existe toda uma preparação, principalmente os cuidados com a voz. "As pessoas acham que é só o fato de cantar que deixa a pessoa rouca. O clima é um dos principais perigos. Muitas vezes o ar-condicionado do ônibus entra em choque com o clima da cidade".

O cronograma de shows de São João está situado em Alagoas, Maceió, Bahia e Maranhão. "Temos o São João definido. Vamos para vários locais. Vai ser o maior da minha vida em quantidade festas". Atualmente a agenda de Nathan está concentrada no Nordeste. Em termos de mídia, o jovem cantor afirma que tem vontade de participar do programa "Domingão do Faustão". "A ideia é massificar nosso trabalho no Nordeste e quando eu imaginar quero ir no Faustão", brinca.

Sobre o mercado do forró, Nathan avalia que existe espaço para todo mundo, ainda que muitas cidades ainda não foram exploradas. "O Brasil é grande e tem muito lugar para fazer show. Tem vários artistas que são bastante conhecidos, mas têm cidades que ninguém os conhecem. No Maranhão, por exemplo, existem municípios que nem ônibus entra".

DVD

Sucesso crescente

Há três anos, Maiara e Maraisa vendiam show por R$ 5 mil reais. O baixo cachê ainda era destinado, em parte, para o pagamento de despesas de logística. Hoje, as gêmeas celebram o "boom" na carreira com a realização de um sonho, a gravação do segundo DVD.

Em coletiva de imprensa realizada em São Paulo, na quarta (5), as gêmeas revelaram porque escolheram Campo Grande para a gravação do trabalho.

"A cidade foi o local do nosso primeiro susto, a primeira grande bilheteria. O show era programado para 700 pessoas, mas foi para mais de 7 mil", conta Maiara. Na ocasião, as irmãs emplacaram um valor dez vezes maior que o cachê no evento, que foi de R$ 10 mil.

"Diferente do primeiro DVD, esse está para cima, com mais batidão. O forte é a 'vaneira', nossa grande marca. Com certeza é o melhor trabalho da gente", define Maraisa. A produção foi filmada em outubro e está disponível no YouTube.

Atualmente, as sertanejas trabalham com agenda de 21 shows mensais. Já chegaram a marca de 31, mas reduziram o número para dedicar tempo às composições.

Procurada pela Coluna, a assessoria da banda não quis revelar o valor atual do cachê. Porém, o dinheiro é suficiente para Maiara se impressionar. "A primeira vez que eu estou pagando imposto é agora, fiquei assustada com o valor".

Firme

Para Maiara, a dupla chegou no mercado e não vai sair cedo. "Nós estamos dispostas a fazer diferença no sertanejo. Vão ter que nos engolir. Enfrentamos muitos desafios e não é qualquer coisinha que vai nos tirar daqui", afirma. A cantora revela que, na caminhada musical, as duas já ouviram muitos "sua voz é feia", "você é gorda", "não vão conseguir tocar suas músicas".

Sobre a dita "imprensa negra", que denigre a imagem das irmãs, Maiara manda seu recado: "Quero que eles se fod*m. Não tenho que provar mais nada para ninguém. Gente para falar mal sempre vai existir. Independente do que os outros acham, vamos estar trabalhando todo dia", desabafa.

Novos territórios

A dupla segue para internacionalização de seu som. Maiara e Maraisa buscam parceria para gravar a canção "10%" em espanhol. A versão já está pronta. "Temos vontade de testar outras coisas, chegar em outros lugares", afirma Maiara.

Na Semana Santa, elas fazem a primeira turnê fora do Brasil. Vão participar das edições do Festeja Europa, em Lisboa, Bruxelas e Londres.

Em Fortaleza

O próximo encontro das sertanejas com a Capital Cearense será em 20 de maio, no Castelão, em show com Luan Santana, Marília Mendonça, Henrique e Juliano e Léo Santana.

Maiara e Maraisa afirmam que não precisam mais provar nada para ninguém. Foto: Ramon Vasconcelos / Globo

Sinônimo de superação

O Dia Mundial de Luta contra o Câncer é celebrado neste sábado (8). No forró, temos um grande símbolo para esta data: Samyra Show. Obstinada e apegada a fé, a cantora superou o câncer de colo do útero em 2011. Hoje, a vocalista sabe que a perseverança nos dias reservados para tratamento em hospital valeu a pena. Por meio da Coluna, a artista deixa um recado para quem também passa pela situação: "Não coloque na cabeça que se você tem câncer ele vai te levar a morte. A gente pode vencer, A primeira coisa é ter fé e crer que não vai morrer. Esse é um passo fundamental. Temos que levar com alegria. Em alguns momentos eu tive dificuldades, mas sempre pensei que ia ser curada. A maior convicção que eu tinha é que o câncer não ia me levar a morte. Isso me deu forças para não desistir da vida. O câncer tem cura". (Foto: JL Rosa).

O Imbatível nos downloads

Nenhum forrozeiro supera Wesley Safadão no número de Downloads de CDs, o que prova que o artista ainda segue em bom momento. O cantor tem o recorde histórico do Sua Música, com mais de dois milhões de downloads apenas no último promocional disponibilizado.

Allana Macedo lança clipe

O clipe de "Direitos Iguais" já está disponível no canal no YouTube de Allana Macedo. A produção foi gravada em Santarena Bar, em Londrina/PR. Semanas atrás, você conheceu a cantora sertaneja em matéria nesta coluna. Relembre a entrevista em bit.Ly/2o15mgg.