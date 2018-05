Puxa o Fole

00:00 · 05.05.2018

Este ano, a programação é quase a mesma nas principais cidades que tradicionalmente investem em forró nos festejos juninos. Axé, sertanejo e eletrônico seguem presentes

Caruaru, Campina Grande, Patos e Petrolina. Quem busca o São João no País tem itinerário certo para encontrar o forró. No último mês, cada cidade apresentou as programações juninas. O cenário misturado com sertanejo e eletrônico aponta para o mesmo quadro do ano passado.

Apesar da participação de nomes fora do gênero nordestino, as grades de shows levam forró tradicional e eletrônico. Ano após ano, a disputa das cidades para quem tem mais shows e dias de festa ainda é a mesma. Nas artes de divulgação de cada produtora, o destaque é para a frase "Maior São João do Mundo".

Luan Promoções, Social Music, Farra Produções são produtoras locais que ganharam a programação na maioria dos Estados. Nomes independentes também conseguiram espaços.

Shows

Xand Avião, Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Gabriel Diniz são figuras marcadas em todas as agendas dos eventos públicos. De forma modesta aparecem figuras importantes como Alcymar Monteiro, Elba Ramalho, Flávio José e Rita de Cássia. Os concursos de grupos de quadrilhas e de sanfoneiros típicos do São João ainda permanecem, mas como uma programação alternativa.

Em Campina Grande, o maior em número de apresentações com 76 shows, os festejos acontecem do dia 1º de junho a 1º de julho. Entre os nomes já confirmados para a festa estão Wesley Safadão, Elba Ramalho, Léo Santana, Bell Marques, Luan Santana, Matheus e Kauan, além de artistas locais como Amazan e Flávio José. A expectativa da organização do evento é de que os 30 dias de festa movimentem cerca de 2 milhões de pessoas.

O São João de Caruaru fica em segundo lugar em termos de apresentações. A prefeitura anunciou 59 shows que serão divididos em 22 dias de festa, com programações espalhadas por 21 polos de animação. Entre as atrações já confirmadas para a grade do Pátio do Forró, maior polo de entretenimento, estão nomes como Wesley Safadão, Geraldo Azevedo, Maiara e Maraísa, Aviões, Alceu Valença, Gabriel Diniz, Elba Ramalho, Luan Santana e Alcymar Monteiro. Quem também participa pela segunda vez e o DJ Alok. As festividades serão iniciadas no dia 1º de junho e seguirão até o dia 30 do mesmo mês.

Com 44 shows agendados, o São João de Petrolina se destaca como a terceira maior programação. O circuito começou no dia 18 de maio, com o São João dos Bairros, e será encerrado em 25 de junho, na Missa do Vaqueiro. A prefeitura informou que serão investidos cerca de R$ 5,7 milhões nos festejos. O palco principal é o que contará com a programação no Pátio Ana das Carrancas. Serão cinco atrações por noite, com a abertura agendada para o dia 15 de junho, com shows de Raimundinho do Acordeon, Gustavo Mioto, Ávine Vinny, Mano Walter e Xand Avião.

O São João 2018 de Patos vai levar 32 atrações. Do total, cerca 80% são artistas locais. Mesmo assim, os shows de Wesley Safadão, Xand Avião, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima foram contratações realizadas na programação. A festa acontece de 19 a 24 de junho. Apesar de nomes repetidos nas programações, é possível encontrar rostos do tradicional forró nos banners em sites e redes sociais, mesmo pequenos.

A reclamação sobre a entrada de outros gêneros ainda é algo presente ano após ano. As redes sociais seguem inflamadas, mas ainda sem a personificação de artistas em combate, como aconteceu em 2017 com Marilia Mendonça e Elba Ramalho.

Outra observação é quanto a qualidade das produções. Fora as agendas dos tradicionais festejos de São João, os cantores seguem em eventos próprios e particulares. Será quase impossível não encontrar vocalistas e instrumentistas cansados e de olheiras em aeroportos, camarins e redes sociais.

Sertanejo

Do Mato Grosso

Recém- chegados no Nordeste, Ricco e Léo afirmam já ter agenda para o São João neste ano

A canção “Coitadinha da Amante”, da dupla mato-grossense Ricco e Léo, figurou recentemente entre as músicas mais tocadas nas rádios em Fortaleza, segundo relatório da Crowley Broadcast Analysis do Brasil. A ofensiva acontece no mesmo período em que os artistas desembarcam em Fortaleza pela primeira vez com shows.

Nesta semana, Ricco e Léo se apresentaram no Austin, na Cervejaria Devassa e em eventos privados no município do Eusébio. Foi o ponta-pé das exibições na Capital cearense, apesar da dupla de irmãos somar 17 anos de carreira.

“Todo artista sonha em um dia abrir o campo de trabalho. Esse era um desejo também do nosso empresário Dico Mendes, que é natural da cidade de Iracema, no Ceará. Ele está com a gente há 15 anos e graças a Deus a oportunidade chegou”, conta Ricco. “Viemos para fazer uma temporada. Nossa ideia é fazer com que o publico de Fortaleza nos conheça”, complementa.

Léo conta que, mesmo não tendo desbravado antes o mercado local, foi surpreendido com a reação do público nos shows. “A galera cantou nossas músicas de forma surpreendente. A sensação é de realização”.

Com residência atual em Goiânia, a agenda dos sertanejos é concentrada no Centro-Oeste. Foi lá que gravaram o segundo DVD, no último agosto. Intitulado “Simplesmente Sim”, a produção conta com 15 faixas e participações de Humberto e Ronaldo, Jads e Jadson e Felipe Araújo, este último a atual música de trabalho: “Coitadinha da Amante”.

“Jads e Jadson possuem respeito formidável no Centro-Oeste. Felipe Araújo Virou nosso irmão. Humberto e Ronaldo sempre lançam belas canções. Então eles são artistas que não estão apenas fazendo participação no nosso DVD. Eles nos abraçaram como artistas e amigos”, conta Ricco.

O disco, que além de 2º DVD é também o 5º álbum dos artistas, foi produzido por Blenner Maycom, que acumula trabalhos com Naiara Azevedo, Gabriel Diniz e Thiago Brava. “É um CD que está com toda estrutura atual de repertório”, garante Léo.

Apesar dos 17 anos de estrada e de se definirem como “parte do novo sertanejo”, a dupla ainda possui números modestos na web. São cerca de 700 inscritos no YouTube, 8 mil seguidores no Instagram e 1.800 curtidas no Facebook – algo que os cuiabanos pretendem mudar com muito trabalho e divulgação ainda em espaços não alcançados com a própria música.

Oscar do forró

A10º edição do Troféu Gonzagão premiou nomes conhecidos do forró. Este ano, a cerimônia teve como principal homenageada a cantora Elba Ramalho. Também foram homenageados Gonzaguinha, o Trio Nordestino, o Trio Mossoró e o cantor paraibano Flávio José. A primeira cerimônia aconteceu em 2008 e teve como ícone celebrado Luiz Gonzaga.

Fortal 2018 se aproxima

Aos que gostam de se programar, o Camarote Mucuripe divulgou as atrações no Fortal 2018. Banda Eva, MC Kevinho, Wallas Arraes, Gustavo Mioto, Luan Santana, Felipe Araújo, Simone e Simaria e Matheus e Kauan participam. A festa acontece de 26 a 29 de julho.

Ao som da sanfona

A Orquestra Sanfônica Essência da Tapera das Artes vai apresentar o regionalismo musical da cultura cearense neste sábado (5), no patamar do Centro Cultural Belchior. A apresentação faz parte da programação da Plataforma Ceará de música. O evento é gratuito.

Gusttavo Lima no Réveillon

Vai ter "Apelido carinhoso" no Réveillon 2019 do Marina Park. O empreendimento divulgou a participação do cantor no evento. O tema do novo ano será "Living the Paradise". O último show do cantor em Fortaleza foi no São João de 2017, no Aterro da Praia de Iracema.