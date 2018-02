Puxa o Fole

00:00 · 24.02.2018 / atualizado às 00:46

Em Fortaleza, o educador conta que, em sala de aula, o gênero divide espaço com outros estilos. O choro (ou chorinho) é um dos rivais do baião na atualidade ( Fotos: Ítalo Ribeiro ) Marcos Maia leva no repertório arranjos autorais e de grandes nomes nacionais

Longe da grande agenda de shows, o ritmo segue tímido e sem espaço. Um professor cearense estuda o gênero em São Paulo

Foi na década de 1940 que o baião se tornou popular por meio dos músicos Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Em 2018, o professor de música Marcos Maia, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), leva o estilo como principal bandeira musical. Realizando um doutorado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o pesquisador estuda a mistura da guitarra com o baião. Na atualidade, Maia avalia que o gênero está sem a devida apropriação e espaço em eventos.

Maia já atuou com vários grupos musicais em shows e festivais e se apresentou como solista convidado em algumas orquestras. Ele leva em pesquisa de doutorado, o baião discográfico instrumental. O estudo é realizado em álbuns já existentes e produzidos em diversas décadas.

“Minha linha é voltada para o baião feito por guitarristas da música instrumental. O baião é um gênero que tem letra e música, mas me foco no instrumental”.

Não é só no forró atual que o mix de instrumentos se instaurou. O professor lembra que desde de 1951 existem registros com grupos que inseriam a guitarra no baião e que segue até os dias atuais.

“O baião terá sempre o lugar dele. Em 2016, tivemos os 70 anos desse estilo. A primeira gravação da música baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira foi em 1946. Gravada e lançada pelo grupo ‘Quatro ases e um coringa’, um quinteto com cearenses. Gonzaga só gravou porque era proibido de cantar”, relembra Maia.

Em seus estudos, o educador chegou a consideração de que o baião tem uma capacidade de se fundir e hibridizar com outros gêneros, algo vivenciado além do estilo. “Ele consegue dialogar com o rock (baioque) e mesmo com o samba (sambaião), algo já comentado até por Raul Seixas. O baião se tornou um gênero que permite a improvisação. Ele (baião) é toda essa miscelânea. Tem sua raiz e rítmica muito peculiar e que o define como tal”.

Show

Com o intuito de levar o som da guitarra pelo baião, Marcos Maia leva ao projeto Sala de Concerto, do Theatro José de Alencar, a apresentação “Baião Elétrico”. O evento ocorre no Domingo (25), às 17h, com entrada gratuita. A falta de trabalhos autorais foi um dos motivos para realizar o trabalho. “Não vejo algo muito específico em Fortaleza. Eu mesmo, estou propondo um show todo no baião com arranjos autorais e de outros compositores de amigos músicos. Eu não vejo muito o baião em sua essência sendo executado por aí”, ressalta.

O show musical é acompanhado pelos instrumentistas Denny Almeida (guitarra clássica); Cláudio Miranda (contrabaixo acústico) e Marcelo Holanda (cajón e demais efeitos percussivos).

No repertório, as composições “Baião de dois netos”, “Junina” e “Do baião”. Também constam arranjos de compositores da música popular brasileira “Vaquejada” (Carlinhos Crisóstomo), “Lamento Sertanejo” (Dominguinhos/Gilberto Gil), “Forrozin” (Heraldo do Monte) e um medley de Luiz Gonzaga incluindo as músicas “Juazeiro”, “Qui nem Jiló” e “Asa Branca”. A apresentação baseia-se na pesquisa de doutorado de Maia, intitulada Guitarra e Baião, que o professor realiza na Unicamp.

História

No ano passado, a canção “Asa Branca”, hit do baião, chegou aos 70 anos imortalizada na voz de Luiz Gonzaga. A letra foi gravada no dia 3 de março de 1947. Luiz Gonzaga gravava pela primeira vez nos estúdios da RCA, no Rio de Janeiro, a canção que ficaria imortalizada como hino dos nordestinos. Uma composição dele com o médico Humberto Teixeira, que passou dois anos para ser concretizada. A música ficou em 4º lugar entre as 100 mais importantes da história do Brasil.

