Puxa o Fole

00:00 · 04.02.2017

Voz marcante do forró, Zé cantor divide sucesso do Solteirões com Gusttavo Lima em interpretação filmada em GO Clipe foi gravado em Goiânia, em janeiro. Parceria aconteceu graças a boa relação da A3 com Gusttavo Lima

Sucesso da banda Solteirões do Forró, "Se repete a cena" ganhou nova versão, agora com a participação do sertanejo Gusttavo Lima. O lançamento do vídeo, que aconteceria só na semana do Carnaval, foi adiantado e está disponível no YouTube desde o início da semana.

A parceria com Gusttavo Lima é a primeira grande aposta de Zé Cantor para a nova fase do Solteirões, que segue apenas com o vocalista após a saída de Walkyria Santos, no último Réveillon.

Com direção geral de Anselmo Trancoso, o clipe foi gravado em um estúdio de Goiânia, no último dia 16 de janeiro.

"Quando conheci o Zé, já gostei dele de imediato. Recebi o convite para participar da faixa e aceitei na hora, a música é muito boa. Não nego minha paixão pelo Nordeste, gosto demais de forró", diz Gusttavo Lima, que casou a voz em boa sintonia com a do cantor cearense na interpretação.

Empolgado, o cearense confessa que adorou o resultado do clipe. "Pensei que ia ficar bom, mas ficou melhor do que eu imaginava", conta.

"Fiquei agradecido a A3 que está me dando oportunidades e me pondo diante pessoas maravilhosas. Dessa vez tive a presença do Gusttavo, que além do talento é uma pessoa espetacular", afirma.

Tempo só

Fundador da banda e cantando há 12 anos no Solteirões, Zé Cantor revela à Coluna que vai seguir sem a companhia de uma parceira de vocal nos palcos.

"Durante todo esse tempo já tive algumas cantoras que participaram comigo, mas que infelizmente quiseram seguir carreira solo. Porém, sempre estive a frente do projeto levantando a bandeira do Solteirões. A galera sempre está comigo, me acompanha, sou muito grato ao público que tenho. Vou dar um tempo sozinho na banda", afirma o forrozeiro.

Durante o bate-papo, Zé ainda adianta o próximo trabalho: "vou gravar o DVD Zé Cantor e Amigos. Vem muita coisa boa por aí", conta. Para o Puxa o Fole, o forrozeiro natural de Morada Nova já revela a primeira participação confirmada: exatamente o parceiro de clipe, Gusttavo Lima. "Vamos buscar algo diferente para esse DVD. Esperem grandes convidados", completa o artista.

A outra novidade é a gravação de um novo CD ao vivo, que deve ser lançado logo após os festejos de Carnaval.

Sucessos mantidos

Ele conta que, mesmo com a saída de Walkyria, vai continuar cantando as canções de sucesso que foram interpretadas por ela na banda.

"Com certeza vamos continuar cantando as músicas que o Solteirões estourou. O povo pede. A gente tem que cantar no show independente do que aconteceu.

Sobre a antiga parceira, Zé é só elogios. "Walkyria foi mais uma cantora maravilhosa que passou pela banda. Nos demos muito bem, fiquei feliz com a presença dela. Foi algo que deu certo. Ela representa muito para mim como pessoa e como artista. Desejo sorte a ela", finaliza.

Olha a explosão do Safadão

Safadão e Kevinho apostam em parceria para bombar no Carnaval

A dobradinha Safadão e MC Kevinho pode render o grande destaque do Carnaval de 2017. O canal KondZilla lançou quinta-feira (2) o clipe de "Olha a Explosão" com a voz do funkeiro e do cearense.

O clipe original, apenas com Kevinho, foi divulgado na última semana de 2016 e já soma 87 milhões de visualizações no YouTube.

"Já é uma das mais tocadas do Brasil e agora com a participação do Safadão é pra ser a música do Carnaval. O Bicho vai pegar", comenta Wesley em vídeo Instagram. Para o paulista, de apenas 18 anos, a parceria com o astro do Forró é a "realização de um sonho".

E por falar em Carnaval, Wesley vai cumprir uma maratona de shows no período momino. Serão 11 apresentações durante os seis dias de folia, de quinta (23) a terça (28). A grande maioria delas em Salvador, cidade em que o cantor se apresenta em quatro oportunidades.

No Ceará, o artista faz show no Carnaval do PDD, em Aquiraz, no domingo 26. Pernambuco, Piauí, Minas Gerais e São Paulo também recebem shows do Safadão.

"Meus amigos, voltei"

Felipão retoma a carreira de forrozeiro

O "zum zum zum" da semana na cena forrozeira ficou por conta da confirmação do retorno de Felipão. Sucesso na década passada com a banda Forró Moral, o cantor afirmou que vai voltar ao forró.

Apesar da felicidade de parte dos fãs, o artista foi alvo de críticas pesadas, de pessoas que não gostaram nada do abandono da atual carreira gospel.

Ele não deixou por menos e respondeu os "haters" com citação do psiquiatra Augusto Cury: "A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano", disse no Instagram.

Na mesma publicação, o evangélico presta esclarecimentos. "Não estou abandonando minha igreja e nem minha fé", afirma.

À Coluna, o irmão de Felipão, que está cuidado da carreira do artista, revelou que até o início da próxima semana o momento é de "bastante definições", tanto de repertório quanto já da divulgação do novo CD. O show de lançamento deve ocorrer em Fortaleza, e só depois o artista deverá abrir a agenda.

Xand no comando

A banda Aviões do Forró disponibilizou o primeiro álbum só com a voz de Xand. Ao todo, o repertório "No Comando 2k17" já foi baixado por mais de 800 mil "aviãozeiros" no "Sua Música". A composição "De mãos atadas" abre o novo trabalho. A canção apresenta o som da sanfona e ressalta o toque da bateria. O álbum também conta com os hits "Naquele Mesmo Bar" e "Reza aí".

6 milhões em cinco dias

O clipe oficial da canção "Se o Amor Tiver Lugar", nova música de trabalho da dupla Jorge & Mateus não precisou nem de uma semana para ultrapassar a marca de 6 milhões de visualizações. A produção teve a direção de Filipe Ratz e contou com as imagens da California House Media.

Cantores deixam a banda "Desejo"

A dupla Yara Tchê e Alessandro Costa, que estavam na banda desde 2008, deixou a banda Desejo de Menina na última quarta-feira (1°). Por meio de um vídeo no YouTube, o casal deu a notícia aos fãs e Yara fez questão de escrever uma nota, agradecendo à banda e aos admiradores.

Walkyria com novas músicas

A forrozeira Walkyria Santos, ex-Solteirões do Forró, lançou duas novas músicas na internet. "Fiz realmente no clima do verão, porém com uma pitada de muito amor e sofrência", declarou. As composições "Viro a esquina" e "Taix ou taix" podem ser baixadas no portal Sua Música.