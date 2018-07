00:00 · 14.07.2018

Em seis imagens, experimento dar uma Volta ao Mundo - força de expressão - desde o portão de entrada no Fort Canning Hill, em Singapura, viajando no voo rasante de uma gaivota, em Londres, passando pela Pagoda Shwedagon, em Bagan, na Birmânia, o detalhe de um rosto de simpática jovem na Estônia, um jovem no alto das montanhas de Sa-Pa, na fronteira do Vietnã com a China e um pianista anônimo, sob um viaduto, também em Singapura. Foram escolhas aleatoriamente retiradas de dentro de um "farnel"eletrônico que faz confirmar que vale a pena viver... Pelo mundo.