00:00 · 15.09.2018

Singapura é uma cidade-Estado-país, que além de ter o maior porto do Sudeste asiático e ter muitas empresas de tecnologia e bancos, é uma cidade moderna e atraente, tanto que foi escolhida para o celebrado encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o ditador da Coreia do Norte, King Jon-un.

Singapura é um dos três tigres asiáticos e porta de entrada para a Indonésia, Tailândia, Vietnã e Camboja. É uma cidade tão próspera que, ainda segundo consta, de cada dez habitantes, seis possuem mais de um milhão de dólares singaporeanos na conta bancária. Tomara que seja uma informação exagerada ou fake, porque a sensação é de suave inveja e frustração. Não existem apenas pontos turísticos incríveis nesse lugar. Lá tudo é uma atração especial em todos o sentidos e só para destacar um, vamos de Jardim Futurista, para ver e se deslumbrar.

A melhor vista dele, além de uma panorâmica de toda a cidade, é do alto do Marina Bay Sands, desenvolvido por uma das maiores companhias de jogos de azar, a Las Vegas Sands e foi inaugurado em 2010, com um ano de atraso.